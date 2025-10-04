"Criticità sulle strade, cittadini inascoltati"

A Savignano, i consiglieri comunali delle lista civica di minoranza ’Coraggio Savignano Cambia’, Andrea Palermo e Chiara Magnani, sono intervenuti dopo l’ultimo consiglio comunale, evidenziando le criticità emerse e criticando l’approccio dell’attuale Amministrazione che, secondo loro, sminuisce i problemi dei cittadini. Durante la seduta, sono state presentate diverse interrogazioni su temi sentiti dalla cittadinanza. La prima ha riguardato le criticità viarie in punti trafficati come via Sogliano, incrocio via Selbelle III, e l’area della scuola Ilario Fioravanti.

Dicono Andrea Palermo e Chiara Magnani: "L’amministrazione non ritiene evidenti queste criticità, affermando che la manutenzione è stata fatta e che non risultano incidenti frequenti. Hanno però omesso di citare i recenti articoli di stampa e il malcontento dei residenti, che hanno addirittura richiesto un incontro formale con la giunta. Abbiamo presentato un’interrogazione sull’assenza dei campi da tennis al Seven Sporting Club. L’assessore competente ha confermato in modo ’chiaro e diretto’ che nel Documento Programmatico 2026-2028 non sono stati stanziati fondi per il loro rifacimento. Questo significa che Savignano, nonostante la grande popolarità di questo sport, non avrà campi da tennis per anni. Una scelta che non condividiamo".

I due consiglieri comunali hanno ribadito la loro posizione che prevede l’uscita dall’Unione dei Comuni per riportare il corpo di Polizia locale a Savignano. Riguardo al progetto della piscina, Coraggio Savignano Cambia ha espresso voto contrario: "Riconosciamo la nobiltà del progetto e il suo potenziale, ma non siamo d’accordo con le scelte dell’amministrazione. L’ubicazione e le criticità del progetto, come l’assenza di un’area ristoro, presentano lacune che devono essere superate prima di poter dare il nostro appoggio".

In risposta alle osservazioni del sindaco Nicola Dellapasqua, che ha definito l’opposizione priva di idee chiare o ambigua, i consiglieri Palermo e Magnani replicano: "Non è compito dell’opposizione fornire soluzioni, ma è dovere dell’amministrazione in carica, che ha ricevuto la fiducia dei cittadini, rimboccarsi le maniche e attuare strategie concrete per risolvere i problemi". I consiglieri Palermo e Magnani hanno elencato le vere urgenze per il territorio: la gestione del verde pubblico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la creazione di una comunità energetica e la sicurezza: "Serve una politica preventiva con progetti realizzabili, non una continua corsa ai ripari davanti alle emergenze, come accaduto con la scuola dell’infanzia Gatto Viaggiatore a Fiumicino".

