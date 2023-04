Croce Rossa, corso base per aspiranti volontari

Domani sera alle 20.30 nella sala della base operativa della Croce Rossa in via Saffi, si terrà una lezione del corso base della Cri per formare aspiranti volontari, da impiegare nelle varie attività svolte dall’importante associazione. Il 6 aprile si terrà l’incontro conclusivo dove i partecipanti sosterranno un esame, che consiste in una prova scritta, in un questionario da compilare e in prove pratiche per dimostrare di aver recepito le tecniche di rianimazione cardio polmonare e la manovra di disostruzione delle vie aeree, comunemente conosciuta come "manovra di Heimlich".