Croce Rossa, prende il via un corso di undici lezioni per farne parte

A Cesenatico la Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso base per aspiranti volontari. L’iniziativa verrà presentata domani, lunedì 27 alle 20.30, nella sala della base operativa di via Saffi, la dorsale della linea ferroviaria adiacente il Parco di Levante, in un edificio comunemente conosciuto come ’bunker’. Nella stessa sede inizierà il corso e sono previste 11 lezioni della durata di circa due ore ciascuna che comprendono una parte di divulgazione della storia, delle attività e delle peculiarità della Croce Rossa, e una parte teorico-pratica di primo soccorso per fornire una solida preparazione di base sulle manovre salvavita (nella foto).

Le lezioni si terranno nel mese di marzo nelle sere di lunedì e mercoledì, ad eccezione di mercoledì 8 marzo che sarà spostata la sera successiva a giovedì 9. Al termine, il 6 aprile, incontro conclusivo dove i partecipanti sosterranno un esame, che consiste in una prova scritta, in un questionario e in prove pratiche per dimostrare di aver recepito le tecniche di rianimazione cardio polmonare e la manovra di disostruzione delle vie aeree, comunemente conosciuta come ’Manovra di Heimlich’. La partecipazione è gratuita.

I partecipanti riceveranno un attestato e, dopo il superamento dell’esame, diventeranno volontari della Croce Rossa Italiana. L’obiettivo è ampliarne il numero da impiegare sul territorio, ma anche per partecipare a trasferte in caso di eventi straordinari che richiedono l’impiego di volontari formati per prestare i soccorsi. Per iscriversi va completata una procedura on line sul sito gaia.cri.it. Gli interessate possono chiamare lo 0547-673334 o il 345-4548124.

Giacomo Mascellani