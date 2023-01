Croce Rossa, ultimi giorni del mercatino

I volontari della Croce Rossa di Cesenatico organizzano parecchie iniziative nella storica sede in Largo San Giacomo. Tra le attività, un mercatino di Natale aperto fino a domenica per vendere idee regalo e oggetti, il cui ricavato sarà devoluto a scopi benefici. Per informazioni è possibile telefonare allo 0547 673334, oppure recarsi al numero 3 di Largo Cappuccini, dove gli uffici sono aperti dalle 8.30 alle 15 dal lunedì al sabato. La Cri ha anche allestito un gazebo in piazza delle Conserve.