’Cronisti in classe’, è festa per 604 studenti

’Cronisti in classe’, il Campionato di Giornalismo per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado organizzato da il Resto del Carlino (e quest’anno con il contributo di Confcooperative e Fondazione Cassa di Risparmio) compie quest’anno sedici anni e, ovviamente, non si ferma. Il progetto, promosso da Qn Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado al mondo dell’informazione, sia carta stampata che digitale. I giovani studendi, si cimenteranno nella realizzazione di una pagina di giornale. Un vero e proprio ’Campionato di giornalismo’ il cui inizio è fissato per martedì quando sui tre quotidiani inizierà la pubblicazione dei lavori prodotti dalle scuole. Una formula vincente, che neglia anni si è rafforzata ed è cresciuta nei territori nei quali le storiche testate promotrici del progetto sono fortemente radicate. E la conferma viene ancora una volta dai numeri globali di Cronisti in classe: oltre 500 scuole coinvolte, un migliaio di classi iscritte fino ad oggi (ma le adesioni sono ancora possibili) e più di 20mila alunni di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e province de La Spezia che parteciperanno all’iniziativa. Tutti – guidati dai loro docenti tutor...