Cronisti in classe. Premiate le scuole, riparte il concorso

Si sono cimentati nella redazione di articoli sui temi più diversi, come l’adolescenza, la politica, l’arte, la violenza e la storia. Si sono tenute i giorni scorsi le premiazioni del Campionato di Giornalismo che, dallo scorso febbraio fino a maggio, ha tenuto impegnati 600 studenti, e ha coinvolto 8 istituti cesenati. A fine maggio doveva tenersi la cerimonia di premiazione, ma a causa della situazione emergenziale dovuta all’alluvione, le premiazioni sono state posticipate. Le scuole partecipanti hanno ricevuto una targa ricordo dell’iniziativa e, alle prime tre classificate, sono stati assegnati dei buoni acquisto per materiale scolastico. La scuola media di Calisese è la vincitrice dell’edizione 2023 del Campionato di Giornalismo del Resto del Carlino. Al primo posto la classe III H. Particolarmente apprezzata dalla giuria la pagina ‘Un solo sogno: stop alla violenza sulle donne’, un racconto di testimonianze e ricordi di studentesse che si schierano con determinazione contro la violenza di genere.

Il secondo posto se lo sono aggiudicato le classi I E e III E della scuola di Roncofreddo. Ha colpito la pagina intitolata ‘L’importanza dell’Arte nelle nostre vite’, un vero e proprio inno alla bellezza dell’arte che viene considerata come il linguaggio dell’anima. La terza classificata è stata la classe III G della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico: molto interessante il loro lavoro ‘Fumo e alcol tra i giovani: tutto troppo presto’, un racconto degli studenti che denunciano quanto siano sempre più in crescita gli approcci prematuri all’alcol e al fumo di sigarette da parte dei giovani, anche delle scuole medie. Ma tutti gli elaborati preparati dagli studenti nel corso di questa 21esima edizione del Campionato di Giornalismo sono stati ben realizzati, curati nei minimi dettagli e hanno reso davvero difficile il compito della giuria.

Un articolo dopo l’altro, i ragazzi hanno raccontato il loro mondo e mostrato ai lettori il modo in cui vedono la società che li circonda, cosa cambierebbero e perché. Gli articoli sono stati pubblicati due giorni a settimana e i ragazzi hanno ricevuto copie gratuite dei quotidiani da leggere in classe, grazie anche alla collaborazione di alcuni edicolanti e dei preziosi partner del Campionato di Giornalismo: Confcooperative Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio. Hanno partecipato le scuole di San Domenico, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo, Borghi, Sogliano, Calisese, Cesenatico e Viale della Resistenza di Cesena. E anche nel 2024 tornerà puntuale il concorso ‘Cronisti in classe’, il progetto promosso da Qn Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, che ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole medie al mondo dell’informazione. La sfida comincerà a inizio anno e andrà avanti fino a primavera. Gli elaborati saranno valutati da una giuria qualificata presieduta da Agnese Pini, direttrice di Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Sono già aperte le iscrizioni e si attendono le adesioni da parte di tutte le scuole medie interessate. Per adesioni e informazioni: cronaca.cesena@ilcarlino.net.

Annamaria Senni