Cronisti in classe, premiazione rinviata a settembre

In considerazione della situazione emergenziale causata dall’alluvione e delle difficoltà per le viabilità provocate dalle numerose frane nel comprensorio cesenate, la cerimonia di premiazione del Campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’ per gli studenti delle scuole medie, fissata inizialmente al teatro Verdi per martedì 23 maggio e poi spostata di una settimana al 30 maggio, è stata annullata e si terrà quindi a settembre. I dettagli della premiazione verranno comunicati alle scuole interessate.