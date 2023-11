Cross della Gioventù, una festa con 120 atleti

Grande successo per la 12ª edizione del ’Cross della Gioventù’, che si è svolto allo stadio comunale ’Campodoni’ di San Piero. Alla coinvolgente manifestazione di sport e socializzazione, organizzata dalla Polisportiva San Pietro di S.Piero, affiliata al Comitato cesenate del Centro Sportivo Italiano (Csi), hanno partecipato 120 atleti, di cui 20 tra bambini e bambine della scuola primaria del territorio e 100 tra ragazzi e ragazze della scuola secondaria di 1° grado di Bagno di Romagna (ne fa parte anche il territorio di Verghereto). Nutrita anche la presenza dei genitori, che hanno fatto il tifo per i loro figli, impegnati nella corsa veloce e di resistenza e nel lancio vortex.

Al momento della partenza del ’Cross’ erano presenti il sindaco di Bagno, Marco Baccini, il vicesindaco e assessore alla Sport Enrico Spighi, e il nuovo parroco di S.Piero, monsignor Jacek. Dice Daniela Balzoni, presidentessa della polisportiva: "La giornata, pur molto ventosa, è stata caratterizzata da un sole splendido. Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa manifestazione. E’ stata una giornata di sport e divertimento per i giovani atleti, che hanno potuto sfidarsi in un contesto sano e stimolante". Al termine delle gare tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia, mentre l’Avis di San Piero, sempre presente in tali occasioni, ha offerto uno spuntino con pane e nutella. Aggiunge la dottoressa Balzoni: "E’ doveroso rivolgere un ringraziamento speciale a tutti i volontari che hanno reso possibile, con il loro fondamentale impegno, la felice realizzazione di questo evento".

Gilberto Mosconi