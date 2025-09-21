Csn: "Roulotte abbandonata e camper stanziali in via Tordi"

In via Paolo Tordi, di fronte al Carisport di Cesena, si è consolidata una situazione che non può essere sottovalutata. L’area, destinata alla sosta temporanea dei camper, ospita da da qualche tempo una roulotte abbandonata, che non dovrebbe trovarsi in questo contesto, oltre a diversi camper che risultano stanziali. Lo segnala il gruppo consiliare cesena Siamo Noi.

"Numerosi residenti – prosegue – hanno segnalato non solo il problema legato al decoro urbano, ma anche episodi di disagio e atteggiamenti molesti nei confronti dei ragazzi che frequentano il Carisport, le scuole e i tanti centri sportivi circostanti. Parliamo di una delle zone più vissute della città da giovani e famiglie, che dovrebbe garantire sicurezza e vivibilità, ma che oggi si presenta trascurata e vulnerabile. La presenza di mezzi non autorizzati e di roulotte in stato di abbandono compromette la funzione dell’area e contribuisce a creare un clima di insicurezza".

Per questo motivo, il consigliere comunale Marco Giangrandi, a nome del gruppo Cesena Siamo Noi, provvederà a effettuare una segnalazione formale alla polizia locale, affinché siano svolti i controlli necessari e ripristinate le corrette condizioni di utilizzo dell’area.

Cesena Siamo Noi continuerà a vigilare e a raccogliere le istanze dei cittadini, perché spazi cruciali come il Carisport restino un patrimonio sicuro, ordinato e a disposizione della comunità.