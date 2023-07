Cucina esotica, al Bagno Belvedere sono protagonisti i piatti thai

Oggi debutta sulla spiaggia di Ponente una delle novità dell’estate 2023. A partire da questa sera inizia infatti una serie di appuntamenti settimanali dedicati agli amanti della cucina esotica, che si tiene al Bagno Belvedere dove è in programma la serata thai, ovvero una cena con piatti tipici della tradizione orientale ed un live show a tema. L’evento è un omaggio a Ratree Mankhekit, la cuoca di origini thailandesi che da quest’estate lavora alla ’Terrazza Belvedere’ e che, per l’occasione, con la collaborazione dello chef Roberto Boschi, ha preparato un menù di pietanze tipiche della tradizione della Thailandia del sud: dagli spring rolls ai fish cakes, dal tom yum kung al beef panang curry, fino ad una selezione di piatti tipici con una marcata connotazione vegetariana e vegan.

Tra erbe, spezie, germogli di soia, riso, latte di cocco, pesce, anacardi e l’immancabile peperoncino, il menù propone un medley dei grandi classici della gastronomia di Phuket e dintorni, un viaggio sensoriale autentico proposto da una cuoca thailandese. La serata evento sarà anche allietata da alcune performer orientali che in abiti tipici della tradizione thai, daranno vita ad alcune danze all’insegna della grazia e dell’eleganza.

Fabio Bandieri, titolare del Bagno Belvedere, crede nel progetto: "Quando pensiamo alla cucina thailandese, in genere visualizziamo un pad thai. Ma la cucina thai è il risultato di un bilanciamento totale e perfetto fra gusti contrastanti, in piatti dove ci sono note dolci e salate, l’aspro e il piccante. Una cucina che fa uso di spezie e si distingue dalle altre gastronomie orientali per la leggerezza. Sono contento di aver coinvolto Ratree Mankhekit nel progetto".

g.m.