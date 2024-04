Cucine Lube, 12 anni di successo a macchia d’olio

Nel 2012 fu una novità a livello nazionale: il negozio monomarca Cucine Lube aperto da Marco Gardini in viale Bovio a Cesena fece molto rumore e altrettanto successo, tant’è che in pochi anni ne seguirono altri due a Rimini, uno a Ravenna e il punto Creo cucine (stessa casa madre) a Longiano, sulla via Emilia. Per festeggiare i 12 anni di vita in questa settimana, fino a domenica, gli arredatori Marco Sama e Francesca Rocchi (foto) propongono una iniziativa promozionale che sta riscuotendo successo: le prime 30 cucine acquistate costeranno la metà e saranno corredate da lavatrice e asciugatrice in omaggio.