Cucine Popolari amplia il menù. Domani riapre il ristorante, al via anche esposizioni di quadri

Ricomincia a battere il grande cuore delle Cucine Popolari, in sintonia con quello dei tanti che a questo progetto di solidarietà continuano a collaborare tra volontariato e donazioni: di tempo, di braccia, di fondi, di derrate alimentari, di componenti e arredi, e ora anche di contributi artistici. Ed è quest’ultima una delle novità che - dalla riapertura dopo la pausa estiva prevista per il pranzo di domani - accoglierà le circa 150 persone che vanno alle Cucine quotidianamente per un bisogno vitale come quello di saziare la fame ma anche per condividere un momento di convivialità contro ogni tipo di solitudine o di emarginazione.

"Riapriamo con l’entusiasmo di sempre - dice la presidente delle Cucine Oriana Casadei -. Qui si viene anche perché si sta bene. I nostri 200 volontari sorridono a tutti e i nostri cuochi sono diventati abilissimi".

Certo, non si può tacere che le Cucine Popolari portano allo scoperto la condizione di bisogno di almeno 150 persone (per accogliere tutti si fanno i doppi turni). "Non ci preoccupiamo - dice Oriana Casadei - di chi paga e chi no, il nostro motto resta ‘Mangia ciò che vuoi, paga ciò che puoi’". E alla fine dell’anno nella cassetta dei contributi si contano almeno 40 mila euro, che sono un infinitesimo di ciò che hanno necessità le Cucine con i loro 27 mila pasti all’anno, ma la solidarietà di aziende e cittadini pare incontenibile.

"A seguito dell’alluvione che ha sommerso questa sede di via Macchiavelli - ricorda la presidente - ci sono arrivate donazioni per 350 mila euro. Saranno investiti nella nuova sede davanti all’Ippodromo, negli spazi del circolo Hobby Tre, la cui apertura è prevista per l’inizio del 2027".

Per meglio comunicare con la città, anche per stimolare nuove collaborazioni, le Cucine si sono dotate di un utile sito internet con gli orari, i giorni di apertura, ed anche i menù. Ed eccoci all’arte. Per rendere l’ambiente ancora più gradevole, grazie a Paolo De Angeli che ne tiene le fila, da qui a giugno 2026, i muri della sede non saranno più spogli: conterranno almeno una decina di quadri. A turno 11 artisti esporranno le loro opere per una quindicina di giorni. Nel corso della settimana a loro dedicata saranno presenti per parlare della loro arte, e alla fine, lasceranno in dono una loro opera. Si comincia con le nuvole della pittrice cesenate Giovanna Benzi. Le Cucine Popolari hanno deciso anche di aderire, da ieri, al "Digiuno per Gaza". Chi vorrà portare il proprio ideale contributo potrà iscriversi nell’apposito spazio del sito. Non saranno più di sei le persone che si alterneranno in una staffetta che terminerà solo con la fine della guerra in atto. Il digiuno durerà sei ore e conta sulla serietà di chi vi partecipa poiché, ovviamente, non sono previsti controlli. L’elenco dei partecipanti sarà reso pubblico pur nel rispetto dei dati sensibili.

Prosegue frattanto a gonfie vele anche l’operazione parallela inaugurata dalle Cucine Popolari a Porta Santi: le Officine Popolari, scambio di biciclette tra chi dona e chi ne ha necessità. Cento le biciclette risistemate e distribuite, 40 le persone che vi hanno fatto riferimento per rifornirsi di un mezzo a pedale dopo essere stati derubati del proprio. E c’è anche una curiosità: a quindici donne arabe è stato insegnato l’uso della bici, vietato nei loro Paesi d’origine ma assai utile per un’autonomia tra spesa e bimbi da portare a scuola.