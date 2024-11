Cucine Popolari, i fondi erogati dal Comune

In merito all’articolo di ieri sul resoconto del Comune sull’utilizzo delle donazioni per gli alluvionati che indica 33.752 euro erogati alle Cucine Popolari, la presidente dell’associazione Oriana Casadei comunica di aver ricevuto 3.752 euro.

L’amministrazione comunale, dal canto suo, riconferma l’esattezza della cifra complessiva, precisando che 3.752 euro sono stati erogati per i pasti distribuiti agli alluvionati, mentre altri 30mila sono stati erogati per "individuazione di soluzioni per la prima accoglienza di nuclei e/o singoli cittadini in fragilità abitativa e sociale danneggiati dagli eventi alluvionali".

https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/operazione-donazioni-trasparenti-le-misure-adottate-dal-comune/