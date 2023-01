Cucine Popolari, l’altra faccia del cenone

di Luca Ravaglia

"Luca non è ancora arrivato. Non possiamo iniziare se non ci sono tutti. Anche perché poi Luca deve cantare…". Alle Cucine Popolari tutti si conoscono per nome e a ogni porta che si apre, chi sta ai fornelli o serve ai tavoli, saluta dall’altro lato della stanza, con un sorriso che è tutto tranne che di circostanza. E’ il primo capodanno che si festeggia nel ristorante inaugurato lo scorso 14 febbraio e, visto lo spirito, l’auspicio è che da queste parti, al piano ribassato dello stabile anticamera del quartiere Zuccherificio, i battenti restino sempre aperti. Perché è di questo che c’è bisogno in una città, di uno spazio che accolga tutti e non giudichi nessuno, la sera del veglione di San Silvestro come tutti gli altri giorni dell’anno: ‘Mangia ciò che vuoi, dona ciò che puoi e torna a star con noi!’ è scritto col gessetto sulla grande lavagna che domina una parete del locale e che descrive perfettamente lo spirito del progetto delle Cucine Popolari, perché da queste parti quello che è obbligatorio non è il conto da pagare a fine cena, ma la condivisione del pasto allo stesso tavolo in un locale pieno e addobbato a festa.

Sono le otto di sera, quando gli ospiti cominciano a varcare la soglia di un luogo diventato ormai familiare. Non perché si è abituati a frequentarlo, ma perché qui è come essere in famiglia. I cuochi sono al lavoro dalle 2 del pomeriggio su un menù che promette benissimo: aperitivo analcolico, mix di antipasti, passatelli in brodo di cappone, agnello al forno, pandoro, mascarpone e tombolone finale. "Abbiamo racimolato così tanti premi – sorridono i volontari – che in pratica a ogni numero estratto ne verrà assegnato uno. Abbiamo in rampa di lancio tante sorprese, ci terremo compagnia fino al brindisi e vedremo di fare in modo che questa notte non sia come tutte le altre". Non c’è dubbio. La dimostrazione non è una frase fatta, ma un dato di fatto. Non tutti hanno un posto dove trascorrere la notte e non tutti hanno un impianto di riscaldamento sul quale poter fare i conti. Lo si vede, a volte limitandosi ad accelerare il passo, quando alla sera sotto a un portico o contro un muro ci si imbatte in qualcuno raggomitolato sotto quante più coperte possibili. Tutte le sere, ma non questa. Perché questa volta ‘al solito posto’ non c’è nessuno. "Questa sera – anticipa Enzo Cappelletti, il presidente delle Cucine Popolari – a ogni piatto che porteremo in tavola, ci siederemo a mangiarlo tutti insieme".

Fuori intanto ci sono le altre feste, nelle case, nei ristoranti e nei locali. La città si prepara a entrare in un anno che deve per forza essere migliore rispetto al recente passato. Per questo ogni brindisi è appropriato e per questo a mezzanotte è giusto alzare i calici anche alla salute di chi in quel momento non può farlo, magari perché è al lavoro, come le forze dell’ordine: polizia, carabinieri, polizia locale, personale sanitario e vigili del fuoco. Perché anche a San Silvestro c’è sempre chi mette la sicurezza della comunità al primo posto.