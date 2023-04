Cucine popolari si diffonde in Italia "Oltre ai pasti offriamo serenità"

di Annamaria Senni

Cucine Popolari si diffonde in tutta Italia. L’ambizioso progetto è annunciato da Roberto Morgantini, l’inventore del luogo in cui le persone più in difficoltà trovano un pasto caldo ma anche la possibilità di scambi sociali. Nate a Bologna nel 2014, le Cucine Popolari approdono a Cesena (seconda città italiana a sposare l’iniziativa) un anno fa.

Enzo Capelletti, presidente di Cucine Popolari a Cesena, cosa ne pensa dell’idea di estendere le Cucine ad altre città italiane?

"È un’idea eccezionale che non posso non condividere".

Siete stati i primi a crederci, come sta andando?

"Siamo i ’figli primogeniti’ del progetto bolognese e devo dire che le cose sono andate molto meglio di come ci aspettavamo. Siamo riusciti a costruire un ambiente sereno, dove si riesce a trovare tranquillità, e per le persone che hanno avuto ’batoste’ nella vita questo è fondamentale".

A Cesena il progetto si è allargato e continua a farlo, come vi organizzate?

"Siamo 280 soci volontari e ogni giorno, da lunedì a venerdì, garantiamo un pranzo o una cena agli ospiti. Normalmente facciamo 70-80 coperti al giorno. L’80% sono ospiti che hanno difficoltà a procurarsi il cibo, mentre il restante 20% ci lascia una donazione e, spesso, paga il pasto anche a chi è in difficoltà. La nuova proposta che abbiamo appena introdotto è la colazione: due domeniche al mese offriamo caffelatte, brioches, frutta, panini con affettato".

Qual è lo spirito che si respira entrando alle Cucine Popolari?

"Attorno al tavolo, imbandito con tovaglie e tovaglioli di stoffa, piatti in ceramica e bicchieri di vetro, si riuniscono persone diverse per condividere lo stesso pasto: poveri, studenti, professionisti, pensionati, ricchi, senza tetto, persone sole, italiani e stranieri. Non si prenotano i posti e, cosa più importante, nessuno mangia solo. E come se si fosse a un pranzo tra amici o parenti, ci si conosce, si chiacchiera, ci si confida, si canta e si festeggiano i compleanni".

Dove trovate le risorse per i pasti e per sostenere le spese?

"Per gli alimenti riceviamo moltissime donazioni da imprenditori generosi della zona, poi abbiamo le spese delle bollette e dell’affito, circa 1.700 euro al mese, che riusciamo a coprire anche grazie alle preziose donazioni di chi viene a pranzo o a cena".