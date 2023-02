"Cultura cittadina vivace, servono più spazi espositivi"

di Raffaella Candoli

Gli spazi espositivi comunali del Ridotto e della Pescheria nel corso del 2022 hanno registrato 7400 visitatori, e a giorni torneranno al centro della scena culturale cittadina attraverso nuove proposte di mostre e percorsi espositivi selezionati attraverso il bando promosso dal Comune. Su 51 tra artisti, galleristi, associazioni e fotografi anche di altre regioni che hanno concorso, la Commissione presieduta da Elisabetta Bovero, dirigente del Settore Cultura, ne ha selezionati 15 che garantiranno eventi fino al 3 marzo 2024 per la Galleria del Ridotto e fino al 28 gennaio 2024 per la Pescheria.

Il Comune si è poi riservato sei date per manifestazioni organizzate in proprio, quali ad esempio "La fabbrica diffusa. Produzione e architettura a Cesena", mostra che percorre le trasformazioni del territorio cesenate dall’Unità d’Italia alla contemporaneità, attraverso documenti d’archivio, riproduzioni, proiezioni video, interviste e campagne fotografiche; per "Ciò che ci rende umani" del Teatro Valdoca, o Cliciak, concorso nazionale per fotografi di scena che occuperà per 9 settimane la sala mostre di Palazzo del Ridotto. E, due eventi con cui saranno omaggiati maestri come Ilario Fioravanti e Guido Guidi, due tra i rappresentanti più interessanti nel panorama dell’arte Italiana del Novecento.

"Avere la possibilità di proporre esposizioni variegate e di qualità – commenta l’Assessore alla Cultura Carlo Verona – ci dà modo di valorizzare questi luoghi centrali per la nostra città, non solo per la loro posizione strategica, ma anche per la missione che hanno: promuovere le arti e i loro rappresentanti. Le Gallerie d’arte del Ridotto e Pescheria, pienamente accessibili, sono espressione di un panorama culturale locale e non solo in gran fermento rappresentato da artisti di tutto rilievo di cui approfondiremo le tecniche e la visione. Da un sondaggio abbiamo capito che sono necessari periodi di esposizione più lunghi e dunque li abbiamo portati a 6 settimane".

"Non faccio parte della Commissione giudicatrice - aggiunge Verona -, ma non posso non apprezzarne le scelte, quali l’esposizione di pittura "Presenze" di Carlo Cola, di Ugo Bertotti, fumettista autore tra l’altro della copertina del quaderno del Teatro Ragazzi; tra i fotografi cito il giovane Francesco Montaguti con il percorso "Urban theatre", i Murales di Werther Vicini; le esposizioni di Jessica Ferro e Gabriele Gambuti".

Quanto agli artisti locali che individualmente, o riuniti nella associazione Adarc, hanno chiesto un incontro con l’assessore lamentando la carenza assoluta di spazi espositivi in città, se non a pagamento in alcune chiese non più adibite al culto, Verona afferma di averli ricevuti e "non li considero certo di minore valenza rispetto ad altri. Per delicatezza non entro nelle scelte della Commissione e capisco che gli esclusi abbiano di che lamentarsi. Concordo sul fatto che le due gallerie comunali, cui aggiungerei il piano terra della Malatestiana non sono sufficienti a coprire una vivacità culturale cittadina che attualmente trova spazio presso privati che pure frequento come l’Officina dell’Arte, La galleria Il Vicolo, e il bar di Porta Trova, ma mi impegnerò a trovare se possibile altri spazi per i nostri artisti. Non nego i problemi economici, a Cesena mancano fondazioni che rappresentino un incentivo a promuove grandi eventi".