Cultura in pausa, rinviati tanti eventi

La cultura cesenate si ferma nel fine settimana, a causa dei disagi provocati dal maltempo. Numerosi i concerti, spettacoli, convegni ed eventi che sono stati annullati e verranno riprogramati non appena l’emergenza e le difficoltà saranno terminate. Il Conservatorio Maderna di Cesena ha rinviato a data da destinarsi i due concerti in programma in questi giorni: ’La magia del flauto’ di Schutz previsto per oggi alle 18 nel Foyer del Teatro Bonci e ’I concerti per clavicembalo di Antonio Salieri’ previsto per lunedì 22 maggio alle 21 nella Chiesa di Santa Cristina.

Rimandato anche l’atteso spettacolo ’Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque’ di Giuseppe Giacobazzi. La rappresentazione che doveva tenersi domani e lunedì sera al Bonci, verrà recuperata lunedì 30 e martedì 31 ottobre. I biglietti venduti saranno validi per le nuove date e l’eventuale rimborso potrà essere richiesto a partire da lunedì fino al 22 giugno sul sito di Ticketone.

In attesa di tempi migliori anche le attività per bambini e famiglie. Il festival internazionale dei burattini e delle figure ’Arrivano dal Mare!’ ha infatti annullato tutte le attività previste in presenza a Gambettola, Longiano e Gatteo nelle giornate di oggi e domani, alcune delle quali saranno recuperate, condizioni meteorologiche permettendo, nella settimana dal 22 al 28 maggio. Verranno mantenuti gli incontri in programma questa mattina e domani che si terranno online sulla piattaforma Zoom. Spostato al 4 giugno alle 16.30 anche l’evento ’Il mondo delle api’ al Museo dell’Ecologia a cura di Roberto Fabbri, inizialmente previsto per oggi.

Pausa infine per il divertimento dei giovani. Rimandata al 27 maggio la festa di chiusura del Vidia attesa per stasera e annullato il pomeriggio in musica in programma domani alla Rocca Malatestiana.