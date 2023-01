"Cultura, sociale e sicurezza: bilancio 2023 senza risposte"

"Tanti motivi di perplessità e preoccupazione": è il lapidario giudizio sul bilancio comunale 2023, del gruppo consiliare della lista civica Cambiamo capeggiato da Andrea Rossi (nella foto), affiancato da Luigi Di Placido e Enrico Castagnoli. "Alcune direttrici dovranno – afferma il gruppo – essere vigilate ed altre problematiche affrontate senza tentennamenti: ci riferiamo, in primis, ai progetti del Pnrr, prima vera scommessa per la città e per il paese. Siamo convinti che non bastino visioni faraoniche o mega-investimenti perché il tutto si trasformi in qualcosa di positivo per Cesena: ogni progetto infatti deve saper generare crescita e ricchezza, in prospettiva anche di una restituzione del credito europeo". L’obiettivo per Cambiamo resta quello di creare condizioni affinché chi crea ricchezza sia messo nelle migliori condizioni per farlo: "Purtroppo questa attenzione spesso latita, come dimostrano anche i contenuti del nuovo Piano Urbanistico Generale".

‘Cambiamo’ esprime perplessità sui progetti del restyling del piazzale della stazione e sull’emporio solidale. Oltre le tematiche del Pnrr, la lista civica punta il dito sul "totale immobilismo della giunta sul presidio dell’area della stazione, a conferma della sottovalutazione in questi anni del problema". Per quanto riguarda il sociale, Cambiamo invita alla vigilanza sul livello dei servizi. I consiglieri chiedono poi che la giunta riferisca in commissione sul caso della dipartita della dirigente dei servizi sociali Barbara Solari, sui tempi e le modalità di successione. Capitolo cultura. ’Cambiamo’ denuncia una "totale mancanza di progettazione". Cambiamo cita poi il progetto di videosorveglianza Man da dieci milioni di euro ridotto a un "triste ricordo", li insoluti, con la necessità di diminuire le alte percentuali di mancate riscossioni.

"In definitiva – conclude ‘Cambiamo’ – il penultimo bilancio della legislatura ci dice che molti degli annunci e degli obiettivi sono ancora ben lontano dall’essere realizzati, quando non dispersi. Sul parcheggio a servizio del centro storico, uscito da ogni mappa, nessuno ha qualcosa da dire nella maggioranza?". Evidente la punzecchiatura al Pri in giunta che del parcheggio – finora mai realizzato – si era fatto palaino, mettendolo come condizione indispensabile nel 2019 per stipulare l’allenza con il sindaco Lattuca.