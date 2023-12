"Cultura, sport e sviluppo rimangono spese irrinunciabili"

Approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Il Consiglio comunale ha approvato la manovra di bilancio triennale che consentirà al Comune di Gambettola, anche nel 2024, dopo anni difficili e con i conti in ordine, di non ricorrere all’esercizio provvisorio. Il bilancio di previsione è stato preceduto dal processo di partecipazione completo: incontri con le associazioni di categoria, sindacati confederali, commissione bilancio, e partiti che sostengono la maggioranza. Il vicesindaco e assessore al bilancio Marcello Pirini nella seduta consiliare ha svolto la relazione e presentato i numeri: "Complessivamente il bilancio comunale ha un valore di 15 milioni e 413.757,02 euro, di cui 8.257.033,41 di parte corrente, 1.000.000 di anticipazioni di cassa, 2.187.975,00 di partite di giro e 3.968.748,61 di entrate in conto capitale. Tariffe e tasse di competenza comunale restano invariate anche per il prossimo anno, la linea degli investimenti ha la caratteristica della continuità nelle manutenzioni– e tutto ciò avviene - in un contesto di restrizioni e tagli lineari, che vediamo ancora una volta delinearsi da parte del governo a discapito dei Comuni italiani, e nonostante le dinamiche inflattive che hanno causato un rilevante aumento dei prezzi, fino al loro quasi raddoppio".

Resta il forte impegno dell’Amministrazione guidata dalla sindaca Letizia Bisacchi verso il ripristino delle spese che sono state inserite in misura limitata: "Cultura, sport e sviluppo economico – ha detto la sindaca – sono temi di grande rilievo per la nostra Città, le cui molteplici attività, molto partecipate, rendono viva e attraente Gambettola e costituiscono un volano di crescita irrinunciabile". In aula il bilancio è stato approvato dal gruppo di maggioranza, mentre le minoranze si sono astenute, senza sollevare alcuna osservazione in merito.