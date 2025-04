Cultura, una poltrona per due

Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se è solo l’inizio. Cesena e Forlì hanno sottoscritto un’intesa per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. Forlì capofila e Cesena parte di un progetto – "con pari dignità – che ha respiro provinciale e quindi coinvolgerà altri centri. Ora bisogna lavorare con lo stesso buon senso e la stessa lungimiranza a un progetto che valorizzi il territorio in chiave culturale e turistica. Non solo una celebrazione o un’occasione per intercettare finanziamenti statali. Anche perché la gara con gli altri concorrenti comincia ora. Se i sindaci di tutti i colori lavorassero sempre con questo spirito, meriterebbero certo anche il terzo mandato.