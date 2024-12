Cultus di Roberto Zappalà: una partitura per 8 danzatori tra Shakespeare e Lang

Cultus, una "partitura per 8 danzatori" è la performance che domani alle 20.30, Roberto Zappalà porta in scena nell’ambito di Carne-focus di drammaturgia fisica a cura di Michela Lucenti. Sul palco compagnia Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza Centro di Rilevante Interesse Nazionale. Il coreografo catanese, pluripremiato e di livello internazionale, crea un dialogo fra linguaggio del corpo e linguaggio poetico, dove la partitura musicale è fatta da voci recitanti sonetti di Shakespeare e dal coro ideato da David Lang per l’opera The Little Match Girl Passion (la fiaba La Piccola fiammiferaia).

Zappalà qual è il senso del titolo? "In latino cultus significa cura. Il corpo è per me strumento di espressione e comunicazione cui essere devoti; attraverso esso metto in evidenza i due aspetti che la società riserva oggi alla cura del corpo: da una parte attenzione, accudimento, come quello di un agricoltore verso il suo campo. L’altra declinazione è lo specchio dei tempi che porta all’esasperazione dell’apparire, mettersi in mostra, fino allo snaturamento estetico e individualistico. L’accezione negativa di culto oggi può riferirsi a culto del male, culto della guerra, ovvero coltivare una passione negativa".

Dunque dobbiamo considerare lo spettacolo diviso in due parti? "Certamente non così nettamente: all’inizio i danzatori si muovono sulle voci registrate delle grandi star di Hollywood che, in lingua inglese, declamano versi d’amore tratti dai Sonetti di Shakespeare. Su tale drammaturgia sonora, i performer, che indossano costumi e parrucche colorate, improvvisano singole sequenze di movimenti come a sottolineare la comune origine dell’umanità. Via via l’atmosfera si fa più festosa, con musiche popolari quali la mazurka e che la Romagna non stenta a riconoscere come proprie, coinvolgendo tutti in un allegro ballo liscio, ma poi arrivano suoni cupi, a rappresentare i dolori dell’umanità".

Dolori paragonati a quelli della protagonista della dolorosa fiaba di Andersen? "Non ripropongo la fiaba di Andersen, ma le atmosfere. Ecco dunque le sonorità di Lang a creare le suggestioni di quel dolore che è parte della vita e che ci fa piombare nella metafora dell’abbandono della Piccola fiammiferaia. L’umanità viene qui rappresentata come uniformata, in costumi bianchi, accomunata, perché la sofferenza appartiene a tutti, senza distinzione. E, alla fine, una rinascita dal dolore".

Prima dello spettacolo, alle 19.45, nel Foyer è prevista la performance di teatro fisico Sui sentieri per l’Europa di Mattia Cason ‘Impronte’, una produzione Ert- Teatro Nazionale a cura di Michela Lucenti. Ingresso con il biglietto dello spettacolo, prenotazione obbligatoria.