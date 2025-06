Cuoco denunciato per spaccio. Il collega guidava in stato di ebbrezza

Un uomo è stato denunciato per spaccio di droga ed un suo collega è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, durante una serie di controlli della Polizia locale di Cesenatico. Il fatto è accaduto attorno alla mezzanotte di giovedì, in viale dei Mille, la strada parallela al lungomare, dove una pattuglia ha fermato una Ford Fiesta con a bordo i due uomini, che sono entrambi residenti a Ravenna e lavorano in un ristorante di Cesenatico in viale Carducci. Entrambi erano nervosi e dalla perquisizione del passeggero di 38 anni sono spuntati 15 grammi di marijuana suddivisa in varie dosi, mentre il conducente 36enne era in stato di ebrezza, con un tasso alcolemico di 1,04.

Sul posto è arrivata un’altra pattuglia ed un collega della Polizia locale dell’Unione Rubicone Mare. Gli agenti hanno deciso di perquisire gli ambienti del locale dove lavorano i due ravennati, con l’aiuto del cane antidroga da qualche mese in servizio a Cesenatico, il giovane pastore tedesco femmina Yuma. Questo ulteriore controllo ha dato esito negativo. Questo genere di operazioni, anche con l’impiego dell’agente a quattro zampe Yuma, proseguiranno durante tutta la stagione estiva, puntando anche sul fatto che il cane antidroga, pur dovendo ancora affinare la tecnica, è molto brava e, se ci sono sostanze stupefacenti, le trova sempre. Questo può essere di grande aiuto anche per controllare altre zone, come quelle della stazione ferroviaria, Ponente, Zadina nei pressi della pineta, i Giardini al Mare e punti di Valverde e Villamarina da dove arrivano segnalazioni.

g. m.