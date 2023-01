"Cure errate, non posso più lavorare": paziente fa causa all’Ausl Romagna

Una sala operatoria di un reparto di cardiologia (repertorio)

Cesena, 3 gennaio 2023 – «Non sono più in grado di lavorare a causa di un intervento chirurgico non eseguito correttamente": è quanto sostiene nella sostanza un 64enne di Meldola che ha portato l’Ausl Romagna davanti al giudice del tribunale civile di Cesena. L’azienda sanitaria è stata chiamata a difendersi dalla pretesa di risarcimento di un grave danno alla persona per responsabilità professionale di sanitari dell’unità operativa di cardiologia dell’ospedale Bufalini.

Il 64enne sostiene di essere stato sottoposto a un intervento non eseguito correttamente e per questo aver riportato gravi conseguenze personali. L’uomo dice di non essere più in grado di lavorare e ha dovuto anche vendere il castagneto di cui è titolare, non potendo più dedicarsi all’attività in modo continuativo.

Ex artigiano con mansioni di trivellazione, il 64enne sostiene che il suo stato di salute non gli permette di svolgere nessuna attività che comporti un medio o elevato impegno fisico.

Da odissea a caso giudiziario

Il caso giudiziario all’attenzione del giudice civile del Tribunale di Forlì trae origine da un precedente ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena (il 23 febbraio 2015) con diagnosi di fibrillazione atriale. Sottoposto il giorno successivo ad intervento di ‘ablazione transcatetere’ mediante isolamento delle vene polmonari, il 64enne è stato dimesso il giorno dopo. Qui, secondo la ricostruzione e l’atto di accusa firmato dal meldolese, sono iniziati i problemi seri. Per insorte difficoltà respiratorie (dispnea) il paziente è tornato nuovamente in ospedale il 13 luglio 2015. Al pronto soccorso del Bufalini veniva diagnosticato un focolaio broncopneumonico.

Dopo le cure il 64enne è stato dimesso con prescrizione di terapia farmacologica antibiotica e controllo radiografico. Ma il calvario non era finito. Al momento del controllo, constatato lo scarso beneficio della terapia antibiotica prescritta in precedenza, è stato ricoverato presso il reparto di medicina interna, e poi dimesso con diagnosi di polmonite basale destra a lenta risoluzione.

Ma a quel punto non era ancora finita la penosa odissea del povero paziente costretto a sottoporsi a plurime visite e ricoveri presso altre strutture.

Cosa dicono i consulenti

Stabilizzate le complicanze del proprio stato di salute il 64enne residente a Meldola ha incaricato due consulenti per far luce sulla vicenda. Nella loro relazione emergono profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari del Bufalini (per non corretta esecuzione dell’intervento di ablazione transcatetere di fibrillazione atriale e ritardata diagnosi delle complicanze derivate dall’intervento stesso) con un danno permanente alla salute, indicato nella misura del 50-55%.

Nessuna trattativa

Inutile si è rivelato il tentativo di trattativa con l’Ausl per una bonaria liquidazione e conciliazione del danno, finalizzato a prevenire un ricorso all’autorità giudiziaria.

I difensori del 64enne (gli avvocati Nico Bartolucci e Francesca Montalti) si sono rivolti al tribunale civile per chiedere di nominare un consulente d’ufficio al fine di stabilire la sussistenza o meno della responsabilità professionale dei medici di cardiologia e, in caso affermativo, l’entità dei danni provocati.

L’Ausl Romagna sostiene non vi sia responsabilità alcuna dei sanitari e ha respinto qualsiasi pretesa risarcitoria. La palla passa ora al consulente del giudice.