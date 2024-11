Cesena calcio, Curto e la lotta al razzismo: “Segnato nel profondo”

Cesena, 22 novembre 2024 – “Stavo male, perché vedere associato il mio nome a un caso di razzismo è stato un colpo durissimo. Ma trovarmi in questa situazione mi ha anche permesso di cogliere un’opportunità incredibile, vivendo un’esperienza che mi ha enormemente arricchito a livello personale”.

Marco Curto, voce pacata e testa alta di chi non ha niente da nascondere, ieri mattina è tornato sul caso che gli è costato cinque giornate di squalifica, ora interamente scontate, raccontando ciò che è avvenuto dopo la decisione della Fifa di tenerlo lontano dal campo da gioco appunto per cinque turni (inizialmente ne erano stati previsti dieci) in seguito a fatti verificatisi quest’estate, quando il difensore bianconero vestiva la maglia del Como: durante un’amichevole a Marbella, in Spagna, intervenendo in una discussione che si stava surriscaldando, secondo i media britannici, si sarebbe rivolto a un compagno per disinnescare un parapiglia col giocatore sudcoreano del Wolverhampton Hwang Hee-chan, dicendogli: “Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan”.

Frase che sarebbe stata giudicata come comportamento discriminatorio. Ieri mattina al suo fianco nella sala stampa dell’Orogel Stadium c’erano il direttore generale del Cavalluccio Corrado Di Taranto e il direttore sportivo Fabio Artico.

“Abbiamo la piena consapevolezza che il caso sia stato male interpretato. E come noi la pensano in tanti, tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza al nostro atleta”. La versione di Curto è in effetti stata ampiamente sposata dal popolo bianconero e non solo: i messaggi di solidarietà si sono accavallati. “Tutti hanno capito la situazione”.

Non tutti, a dire il vero. Perché in effetti la Fifa è rimasta irremovibile sulla sua decisione. Il cui peso purtroppo resterà sul curriculum di Curto come un’ombra con ogni probabilità non meritata. “E’ vero – ha commentato il difensore – ho dovuto fare i conti con una condanna molto pesante. Resterà indelebile? No, perché ora toccherà a me dimostrare coi fatti che tipo di persona sono realmente. Un atleta e un uomo del tutto estraneo a qualsiasi tipo di approccio imputabile al razzismo”.

Detto dell’antefatto, la parte bella della storia arriva dopo: il Cesena Calcio tramite il segretario Marco Valentini si è attivato immediatamente col Comune di Cesena per individuare una possibile soluzione in grado di consentire a Curto di svolgere quei lavori utili alla comunità previsti come disposizione accessoria alla squalifica. E’ così stata individuata l’Asp, l’azienda pubblica dei Servizi alla Persona.

L’atleta bianconero ha svolto sette incontri da due ore e mezza l’uno a contatto con una realtà che non conosceva, affrontando il tema del razzismo e imparando a misurarsi con le problematiche di chi raggiunge il nostro Paese in cerca d’asilo, o di chi lotta per ricominciare una vita dopo essere stato vittima di abusi, o ancora di chi è alle prese col processo di integrazione che passa anche attraverso l’apprendimento della lingua.

“E’ un mondo che non conoscevo – ha ripreso Curto – ed entrarne in contatto mi ha segnato profondamente. Sono riuscito a costruire dei legami improntati con gli operatori e coi ragazzi che ho incontrato, confrontandomi con loro su tanti aspetti. La conclusione è stata una giornata che abbiamo trascorso allo stadio, insieme, per impreziosire un percorso che di certo non resterà fine a se stesso”.