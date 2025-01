Curto saluta il gruppo. Per lui c’è la Samp

Dopo due settimane di stallo torna a muoversi il mercato bianconero e lo fa con l’uscita del difensore Marco Curto rientrato al Como che lo ha girato, sempre a titolo temporaneo, alla Sampdoria. I blucerchiati, a caccia di rinforzi per risollevare la precaria situazione di classifica, hanno pensato al classe 99 scuola Milan per puntellare il reparto arretrato. Reduce dalla stagione a Como culminata con la promozione in A e ancora prima tra i protagonisti del biennio d’oro del Sudtirol con la serie B conquistata nel 2022 poi con il raggiungimento delle semifinali playoff in cadetteria, l’esperienza in Romagna è stata di sicuro al di sotto delle aspettative. Solo 12 le presenze, complice anche la squalifica di cinque giornate ricevute per quello che è stato chiamato il caso ’Jackie Chan’ condite anche da due reti, ma ormai scalzato nelle gerarchie difensive da Andrea Ciofi.

L’uscita di Curto congela l’addio di Matteo Piacentini, cercato nei giorni scorsi da Triestina e Vicenza. Sempre in tema di uscite tornano anche a farsi sentire le sirene inglesi per Augustus Kargbo. Il Blackburn, che già in estate aveva chiesto informazioni su di lui, starebbe pensando di tornare alla carica.

Sul fronte arrivi continuano i contatti con il Palermo per Dario Saric, primo obiettivo per puntellare il centrocampo, ma la società rosanero non vuole abbassare la richiesta di 300 mila euro per il prestito fino a giugno, cifra ritenuta troppo alta dal Cavalluccio. Intanto ci si guarda attorno per un eventuale piano B, valutati i profili dell’austriaco del Como il classe 2002 Matthias Braunoder e il centrale di centrocampo della Cremonese Zan Majer, ma le caratteristiche di entrambi non coinciderebbero con quelle cercate dal Cesena. Interessa invece fors emaggiormente Federico Zuccon dell’Atalanta, ora in prestito alla Juve Stabia.

Andrea Baraghini