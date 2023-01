Cybersicurezza, il gruppo FlashStart in crescita amplia l’organico

Operativo in 154 Paesi del globo, 650 piattaforme a livello internazionale con oltre 20milioni di utenti protetti, per il gruppo cesenate ‘FlashStart Group Srl’ associato a Confartigianato Cesena e leader nella cybersecurity della navigazione si apre un nuovo anno di espansione con l’esigenza di ampliare il personale per far fronte alla crescente mole di lavoro. Fondato dall’eclettico imprenditore Francesco Collini, attuale Ceo (nella foto con i suoi collaboratori) , è una piattaforma all’avanguardia nel mondo.

"Sono stati anni di crescita - afferma Collini da Sant’Egidio dove l’impresa ha sede - e cerchiamo nuove maestranze: siamo una quindicina tra dipendenti e collaboratori in piastra stabile, ma ci servono diplomati e laureati in Ingegneria Informatica. Il mondo della cybersecurity attrae i giovani e possiamo svolgere un’azione riequilibratrice rispetto all’esodo dei nuovi talenti all’estero, trattenendoli nel territorio". "La prima tappa dell’azienda, sorta nel 2001 - rievoca Collini- è stata quella della consulenza informatica. Nel 2012 si aprì la seconda fase, quella di programmatori e installatori di software.Le piattaforme di difesa Cyber erano complesse e in lingue straniere, così è nata FlashStart Cloud, prima piattaforma italiana".

"Nel 2015 - prosegue l’imprenditorela Bintec, azienda tedesca produttrice di router, ci ha scelto, preferendoci addirittura ad Ibm, per produrre filtri per la sicurezza. Mettemmo il primo server a Francoforte. Oggi sono una trentina nel mondo per rendere più veloce la piattaforma: dall’Australia, agli Stati Uniti, dal Sud Africa al Sudamerica. In Uruguay abbiamo messo in sicurezza tutti gli studenti delle scuole pubbliche. In Asia siamo divenuti fornitori di filtri di importanti provider satellitari. FlashStart Cloud figura nella rosa dei dieci Dns sicuri più veloci al mondo. Ma c’è ancora molta strada da fare".

"Nel territorio cesenate e romagnolo - prosegue Collini - siamo presenti con i nostri filtri in scuole, associazioni e imprese preoccupate dagli attacchi degli hackers. Il sistema della protezione è fondamentale anche per fronteggiare la guerra cibernetica. Anche tra le imprese del territorio è amentata la consapevolezza di quanto i filtri di protezione siano indispensabili".