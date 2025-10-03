Da 15 anni in giro per il mondo affrontando distanze impossibili: "E’ dura? No, mi rilasso"

Mai provato a macinare 246 chilometri uno in fila all’altro senza utilizzare né veicoli a motore, né a pedali? Nicola Placucci e Eleonora Rachele Corradini lo hanno appena fatto, divorando la ’Spartathlon’, l’ultra maratona greca che collega Atene a Sparta in un percorso che sarà anche densissimo di storia, ma che (forse proprio per questo) per essere affrontato necessita di un curriculum da aspirante eroe. Come quelli di Placucci e Corradini, evidentemente.

"Sono tornato ad affrontare una gara incredibile, nella quale mi ero cimentato per la prima volta otto anni fa - racconta Nicola Placucci - e lo ho fatto perché mi ha convinto Eleonora Rachele, un’amica conosciuta correndo e che è una vera campionessa delle ultra maratone. Solo per dare un’idea del suo curriculum, ricordo che ha vinto un’edizione della 100 chilometri del Passatore e una 100 miglia di Berlino. Detiene pure il record nazionale femminile nella competizione delle 24 ore di corsa".

I due super atleti hanno iniziato la preparazione in primavera, con l’intento di farsi trovare pronti in occasione dell’ultimo fine settimana di settembre.

"Il percorso già di suo è molto impegnativo, dal momento che c’è da superare pure un monte, ma nel nostro caso non ci siamo fatti mancare niente, nemmeno otto ore di pioggia talmente battente che pareva di essere in mezzo a un monsone... Il maltempo ci ha fatto compagnia dalle 3 di notte fino alle 11 di mattina, ma di certo non ci ha scoraggiato, anzi: abbiamo reagito godendoci ancora di più il momento".

Corradini è arrivata al traguardo dopo 29 ore e 55 minuti, Placucci invece ha impiegato 30 ore e 39 minuti: "Abbiamo corso insieme per i primi 200 chilometri - riprende il racconto - compreso un microsonno di 20 minuti in un punto ristoro, dopo di che lei aveva più benzina e ha accelerato il ritmo verso il traguardo. Eravamo d’accordo fin dall’inizio ed è andata benissimo, visto che in questo modo è riuscita a realizzare il miglior tempo assoluto per una donna italiana in questa competizione".

Si parte dall’Acropoli di Atene, dominati dal Partenone e si arriva toccando i piedi della statua di re Leonida, coprendo un itinerario impossibile da dimenticare: "Gli allenamenti sono stati intensi, abbiamo viaggiato con una media di 150 chilometri percorsi ogni settimana, spalmati tra cinque o sei giorno. Ovviamente una gara di questo genere non si prova in anticipo, si affronta e basta. Coi piedi e con la testa. Correre per 30 ore filate è una questione aperta con se stessi, devi trovare tutte le energie fisiche e mentali che servono superare le crisi e divertirsi. Noi siamo riusciti in tutto".