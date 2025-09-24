Da Amsterdam a Savignano in bici e ritorno

Da Amsterdam a Savignano in bicicletta. Koen Keijzer, 27 anni, 1 metro e 96 centimetri, ha ottenuto il dottorato in matematica presso l’università di Leiden. È arrivato a Savignano, città di origine della sua compagna Sophie Silvagni, 27 anni, che lavora in una banca ad Amsterdam come analista dati. Ed è proprio alla università di Leiden che ha conosciuto Koen.

Come è nata l’idea di venire da Amsterdam a Savignano in bicicletta?

"Volevo fare una sorta di avventura in bicicletta per scoprire il paesaggio, i borghi e i centri che ci sono lungo il tragitto. In macchina o in aereo perdi tutto questo".

Quanti chilometri ha fatto?

"In totale quasi 1.700 in 18 giorni dei quali 16 pedalando e due di pausa".

Dove si è fermato?

"Ho attraversato l’Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania, Svizzera, un pochino di Austria e anche Liechtenstein e poi l’Italia. Con me avevo la tenda per dormire nei vari camping e ho mangiato per molti giorni panini al formaggio, tipico di un olandese. Quando però sono entrato in Italia mi sono fermato in ristoranti e trattorie dove ho divorato i vari menù, con due primi piatti, due secondi e due dolci a ogni tappa. Dovevo riprendermi le calorie che avevo perso pedalando".

Che tipo di bici usa?

"Una da corsa, americana, con vari cambi".

Nella sua famiglia ci sono altri appassionati di sport?

"Mio fratello Lucas fa parte della nazionale olandese di canottaggio e attualmente sta partecipanto ai campionati mondiali in Cina".

Cosa le piace della Romagna? "Prima di tutto sono goloso di piadina, i cassoni ripieni, spaghetti con le vongole. Poi la spiaggia e soprattutto le persone allegre, simpatiche e dotate di grande accoglienza".

Questa è stata la sua prima traversata in Europa in bicicletta.

"Sì e non sarà l’ultima. Nel mio paese non mi alleno, ma da noi si gira prevalentemente in bicicletta e questo fa bene alla salute e all’ambiente. In Italia ci sono troppe macchine. Però qui in Italia la stagione climatica è molto più bella perchè da noi piove sempre. Ma siccome il nostro motto è che ’gli uomini non sono fatti di zucchero’, noi olandesi possiamo andare in bicicletta anche se piove".

Tornerà a casa in bicicletta? "Forse sì. Ripartirò la settimana prossima perchè prima voglio vedere le mostre del Si Fest che si possono visitare in questo fine settimana. Alla mia compagna piace molto la fotografia e così ha contagiato anche me. Poi se la stagione sarà brutta farò qualche tratto in treno. Però spero di tornare a casa in bicicletta cambiando però tragitto perchè mi piaccino molto i passi sulle Alpi. Venendo qua ho fatto il passo dello Splugen. Adesso sto studiando quale fare al ritorno".