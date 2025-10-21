Da Bagno a Boston per salvare le foreste

Dallo straordinario ambiente naturale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche Bagno di Romagna, in America a studiare alla radice le foreste del pianeta. E’ Alessandro Baccini, 55 anni, di San Piero in Bagno, che vive con la famiglia a Boston. Negli anni scorsi ha guidato, in Usa, anche un team di studiosi che ha scoperto un algoritmo per aiutare a salvare le foreste. Un team che ha creato, altresì, un metodo per misurare le emissioni di Co2, dovute alla degradazione delle foreste tropicali. Negli ultimi 20 anni, è stato anche docente a Stanford, in California.

Laurea (110 e lode) nel 1996, dopo il servizio militare a Orvieto, ha lavorato per tre anni alla Fao, a Roma, ed è poi volato, nel duemila, a Boston, dove pensava di fare un’esperienza di studio solo per qualche anno e tornare poi nel Bel Paese. Invece, da allora, è rimasto per lavoro negli Usa, da cui, anche più volte l’anno, torna in Italia, in vacanza nella sua amata terra sampierana. Ricercatore, ora è anche imprenditore quale co-founder, assieme a Marco Albani, di Chloris Geospatial, startup climate tech, che sfrutta le informazioni satellitari per monitorare il territorio e in particolare gli alberi, bosco per bosco, foresta per foresta. Una startup climate, la cui tecnologia può, altresì, aiutare nella gestione dei polmoni verdi del Pianeta, ’focalizzando’, verrebbe da dire, anche la prevenzione incendi. Per Baccini, la salute delle foreste è fondamentale per evitare che tutti gli sforzi e gli investimenti in tecnologie non vengano rallentati. In un recente intervento su Startup Italia.it, nella rubrica ’Italiani dell’altro mondo’, Baccini si presenta così: "Sono nato a Bagno di Romagna. Fin da piccolo mi sono piaciute le foreste e gli alberi, di cui in particolare mi interessa il loro ruolo negli equilibri globali. Il mio primo lavoro si è sviluppato nel raccogliere dati di campo su uno dei primi inventari di biomassa in Italia. Poi dal ‘97 al 2000 ho lavorato alla Fao, dove mi sono occupato dello stato delle foreste nel mondo. Un lavoro imponente, ma che non faceva sufficiente affidamento a dati satellitari, come invece è oggi. E oggi, grazie alla tecnologia, è la prevenzione uno dei fattori su cui fare leva per tutelare il territorio e le persone che lo abitano".

"La salute delle foreste a livello mondiale – sottolinea, fra l’altro, Baccini – non è in miglioramento. Se ne perdono sempre più. La cosa interessante che emerge dai nostri dati è che la causa della perdita di foresta e delle emissioni non deriva solo dalla deforestazione: c’entra il processo di degradazione. Aumenta la mortalità diffusa delle foreste dove ci sono meno alberi a causa di siccità e anomalie del clima".

Gilberto Mosconi