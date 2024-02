Da Balestra al risparmio energetico

Nella chiesa Madonna di Loreto adiacente al Castello Malatestiano di Longiano alla presenza dell’artista Roberto Gianinetti, della vice sindaca Sara Mosconi, del direttore della Fondazione Flaminio Balestra e di un folto pubblico è stata inaugurata la mostra ‘Raccolta indifferenziata e omaggio a Tito Balestra’ che subito ha riscosso grande consenso sia per la bellezza sia per la ricchezza espositiva.

Una mostra densa di contenuti di colori, di aspetti gioiosi e giocosi, di visioni e suggestioni, all’insegna della sostenibilità realizzata con matrici di recupero che si conclude proprio con un gioco, il visitatore infatti troverà un dispenser, come quelli delle palline per i bambini, dove girando liberamente la manopola avrà in regalo una pallina con un frammento di poesia di Tito Balestra. L’allestimento pensato per la giornata dedicata al risparmio energetico sarà visitabile fino al 17 marzo.