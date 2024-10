Da Baveno 15mila euro per il Carisport

Solidarietà sotto rete. In seguito all’alluvione che ha colpito il territorio cesenate nel maggio del 2023, il Comune di Baveno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sin da subito si era adoperato organizzando una raccolta fondi da destinare a iniziative indicate dalle stesse comunità colpite, in accordo con il Comune di Cesena. In questo caso la somma ricavata, tramutata in un assegno del valore di 15.000 euro, è stata destinata al Volley Club che ha dovuto fare i conti con ingenti danni arrecati alle proprie attrezzature presenti all’interno del Carisport. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, quando il sindaco cesenate Enzo Lattuca si è recato in Piemonte.

"Per la nostra società – ha commentato il presidente Maurizio Morganti – i danni subiti a causa dell’alluvione, che hanno riguardato attrezzature, vestiario, arredi e mancati eventi sportivi, sono stati molto rilevanti, poiché il Carisport rappresenta il fulcro della nostra attività. Quando gli assessori Christian Castorri e Francesca Lucchi ci hanno comunicato che il Comune di Baveno aveva selezionato la nostra realtà per un importante contributo a parziale ristoro dei danni, è stato per noi motivo di incredulità e profonda gratitudine. Ho personalmente chiamato il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, per esprimere, a nome di tutti i mille soci del club, il nostro sincero ringraziamento". Sul tema è intervenuto anche il primo cittadino di Cesena: "Siamo profondamente grati al territorio di Baveno e a tutte le realtà, a partire dal Comune e dalla Protezione Civile, che hanno riservato a noi cesenati forze, energie e risorse economiche contribuendo a una piena ripartenza. Sono stati giorni molto difficili e di preoccupazione e se guardiamo agli attuali eventi che colpiscono ancora l’Emilia-Romagna possiamo dire che l’emergenza è tuttora in corso. L’alluvione del 16 e del 17 maggio 2023 ha procurato a Cesena danni al patrimonio comunale, escluse le strade, pari a 55 milioni euro. L’assegno dei bavenesi contribuirà al recupero del palazzetto dello sport, ‘casa’ del Volley club Cesena. L’auspicio è quello di non doverci mai sdebitare".