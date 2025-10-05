Da Bizzarri ai Bluvertigo. Torna ’Sentire le voci’

Luca Bizzarri, Sara Poma, Valerio Nicolosi, Matteo Bordone, Chiara Galeazzi, Luca Bottura e Andy Bluvertigo. Sono questi i protagonisti dell’edizione 2025 di ’Sentire le voci’, l’iniziativa sui podcast che si terrà al teatro comunale di Cesenatico dal 7 al 9 novembre, con un cartellone ricco di ospiti, sorprese e contaminazioni speciali. In cabina di regia sono confermati il direttore artistico Matteo Cavezzali, Gianni Gozzoli e la media partnership con RaiPlay Sound. In riviera sbarcano i nomi più in vista del mondo podcast italiano, con incursioni nel panorama letterario e nella musica, con incontri tutti ad ingresso libero.

Il conto alla rovescia è iniziato e già nella prima giornata di venerdì 7 novembre ci saranno proposte interessanti, quando alle 16 la giornalista Carlotta Sisti presenterà il suo ’Insonni’ (Chora Media), un podcast unico che racconta tormenti e manie delle persone che non riescono a dormire la notte; alle 17 si proseguirà con Giuseppe Pastore, una delle firme più importanti della nuova generazione di giornalisti sportivi italiani che parlerà della sua esperienza all’interno di Cronache di Spogliatoio, l’hub di podcasting sportivo leader della scena; da ’Rasoiate’ fino a ’La bomba’ (66thandsecond), il suo ultimo libro su Alberto Tomba.

Alle 18 saliranno sul palco Perla Dipoppa e Alessio Zucchini, i quali racconteranno il lavoro dietro a ’La battitura’ (RaiPlay Sound), il racconto audio della rivolta avvenuta all’interno del carcere di Modena nel 2020; il gran finale del venerdì sarà affidato alle 21 a Carlo Mondonico ed Andy dei Bluvertigo per la presentazione di ’Popcast’, un podcast che racconta storie, aneddoti, curiosità e segreti dietro la cultura pop. Andy per l’occasione suonerà dal vivo in un’atmosfera di musica e parole.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli puntano molto sulla rassegna: "Da tre anni investiamo in questo festival, diventato un appuntamento consolidato; ci teniamo che tutti gli incontri siano a ingresso libero, perché vogliamo vedere il teatro pieno e vivo anche a novembre".

Matteo Cavezzali crede nelle proposte particolarmente ricche: "Tocchiamo i diversi mondi del podcast, dalla satira con i racconti pungenti di Luca Bizzarri al commento dell’attualità di Luca Bottura, autore per molti programmi televisivi di successo, da Geppi Cucciari a Sanremo. Parleremo di musica con Bebo dello Stato Sociale e Andy dei Bluvertigo, senza dimenticare l’attualità con Valerio Nicolosi di Fanpage che ci porterà la sua visione di Gaza".

Giacomo Mascellani