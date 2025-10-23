Da Castori, l’allenatore più amato, ai giocatori: tutti i doppi ex

Sono circa 370 i chilometri che dividono Bolzano da Cesena. Ma gli intrecci tra le squadre delle due città non sono affatto mancati. Sono infatti numerosi i doppi ex di Cesena e Sudtirol: da allenatori che hanno scritto pezzi di storia a calciatori di passaggio in entrambe le compagini.

Non possiamo non partire da Fabrizio Castori, l’attuale allenatore del Sudtirol che ha lasciato un segno indelebile nei cuori del popolo bianconero. Nel corso delle sue quasi cinque stagioni, compresa la travagliata annata 2007-2008, il tecnico marchigiano condusse il Cesena a una serie di grandi risultati, tra i quali si ricordano la promozione in B al suo primo anno romagnolo e lo splendido campionato di B 2005-2006 culminato con la sconfitta nella semifinale playoff per mano del Torino. Il suo ritorno in bianconero nell’annata 2017-2018, nella quale sostituì l’esonerato Camplone, terminò con 50 punti e la salvezza, purtroppo poi cancellata dal fallimento della società nell’estate seguente.

Nello staff di Castori c’è come vice Fabrizio Bocchini, storico capitano del Cavalluccio con lo stesso allenatore e artefice della promozione in B di Lumezzane nel giugno 2004. Ha allenato entrambe le squadre anche un altro protagonista del calcio cesenate come Pierpaolo Bisoli, che ha portato il Cesena per ben due volte in serie A e che è rimasto seduto sulla panchina del Sudtirol da agosto 2022 fino a dicembre 2023.

Tra i giocatori, invece, Giovanni Zaro, baluardo difensivo di Mignani che con i sudtirolesi vanta 78 presenze in due stagioni. Il centrale milanese è stato uno dei grandi protagonisti della promozione del Sudtirol dalla C alla B nel 2022. Tra gli ex nella rosa bianconera anche Tommaso Arrigoni, tornato a vestire la maglia del Cavalluccio proprio la scorsa estate dopo una stagione e mezzo in biancorosso. Da non dimenticare inoltre Francesco De Rose, ex capitano e figura di grande importanza nell’ultima cavalcata del Cesena dalla C alla B: per lui 36 presenze e nessuna rete con gli altoatesini.

Agli ex di entrambe le squadre appena citati vanno aggiunti infine, tra gli altri, l’attaccante Gianluca Turchetta, il difensore Filippo De Col e i portieri Stefano Minelli e Matteo Grandi.

Giacomo Lippi