Da Cesena a Copenaghen. L’impresa in bicicletta

La differenza la fa il viaggio, non la meta. Non è questione di frasi a effetto, ma di macinare quasi 2.000 chilometri in bici in 10 giorni, dal 9 al 18 agosto, attraversando l’Europa partendo da Cesena per arrivare a Copenaghen, in Danimarca. L’impresa è stata firmata da Gianmarco Pini e da Luca Vignali, due amici di 26 e 27 anni. Il primo abita a Longiano, il secondo a Cesena, entrambi hanno dimestichezza con lo sport, tanto da avere alle spalle importanti trascorsi sui pedali (Pini come ciclista, Vignali pure con una partecipazione all’Ironman) e soprattutto condividono la passione per le vacanze fuori dai canoni.

"Qualche anno fa – sorride da casa il padre di Gianmarco – si erano anche assemblati un van col quale avevano trascorso due mesi e mezzo in giro per l’Europa. In effetti lo spirito che li accomuna è quello di partire per mettersi alle spalle la routine e concedersi esperienze che in particolare alla loro età possono essere davvero meravigliose".

Detto fatto, avvisati gli amici che hanno predisposto una ‘festicciola’ alla partenza in piazza del Popolo, i due si sono alzati sui pedali, puntando verso nord, a passo cadenzato e viaggiando leggeri: un paio di ciabatte, maglietta e pantaloncini. Che poi, nel caso manchi qualcosa, al limite ci si organizza strada facendo. La strada, appunto, quella che da Cesena ha portato prima a Verona e poi alle Alpi, mettendo nel mirino il passo dello Stelvio coi suoi 46 tornanti, Stoccarda, Amburgo e poi sempre avanti, verso la Danimarca, appunto.

"Durante la prima parte di viaggio in particolare, grazie all’app ‘Polarsteps’ con la quale hanno tracciato l’intero percorso, sono stati contattati da tante persone: c’è chi si è aggregato condividendo una parte dell’itinerario e chi li ha ospitati a casa per la notte, mettendo a disposizione vitto, alloggio e, non secondario, un’ottima doccia. All’estero invece si sono organizzati in autonomia, macinando una media di oltre 180 chilometri al giorno".

Perché in effetti il bello è stato proprio quello: pedalare godendosi il momento, fermandosi quando serviva e ripartendo quando quello che c’era da fare era stato fatto. Una manciata di messaggi a casa per tranquillizzare chi aspetta vicino al telefono e per il resto avanti tutta, verso un obiettivo che se non fosse stato così difficile da raggiungere, non sarebbe stato altrettanto bello. Domenica notte hanno dormito in Germania, ieri si sono imbarcati sul traghetto per raggiungere la Danimarca e dunque la sua capitale. Sono arrivati nel pomeriggio. Foto di rito, larghi sorrisi, bici in primo piano e via.

Oggi si torna a casa, questa volta in treno. "Vacanza finita, Cesena arriviamo".

Perché in effetti a riempire il cuore è il viaggio, non la meta.