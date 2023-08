Da Cesena a Edimburgo La Film Academy in scena con ‘Brothers’ al Fringe Festival

di Raffaella Candoli

Continua ad arricchirsi di premi prestigiosi il palmares della Scuola di cinema ‘Cesena film Academy’ e della partecipazione a importanti manifestazioni. Diretta dal regista e attore Gian Paolo Mai, grazie alla qualità delle produzioni realizzate nella sede di viale Carducci, che vedono docenti professionisti affiancare e inserire nei ruoli che poi andranno a ricoprire, gli allievi dell’Academy, la Scuola porta il nome di Cesena oltre i confini nazionali.

Il prossimo appuntamento che l’attende è l’ Edinburgh Fringe Festival, tra le più qualificate convention che celebrano arte e cultura, che si svolge dal 4 al 28 agosto a Edimburgo, la capitale della Scozia. Qui "Cesena film Academy", mette in scena uno spettacolo dal vivo, intitolato "Brothers" (fratelli), che prende spunto dall’omonimo cortometraggio, pure prodotto da Cesena Film Academy, acquisito da Rai Cinema e da Sky, vincitore di numerosi festival e proiettato a Los Angeles come miglior cortometraggio nel Filming Italy Los Angeles di Tiziana Rocca. Se il corto (tale si legge anche in caratteri cirillici), è dedicato al conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina, e auspica la fratellanza tra popoli che hanno la stessa lingua, e addirittura è risultato vincitore della rassegna internazionale "Best short Isaff", tenutasi qualche mese fa a San Pietroburgo, in Russia, "lo spettacolo teatrale che ne abbiamo ricavato, – spiega Gian Paolo Mai -, è un documento sulla guerra nella sua accezione più ampia. Al centro la scrittura di Faruk Šehic, poeta soldato, una delle voci poetiche e narrative più rappresentative dell’ex Jugoslavia e della guerra dei Balcani, vincitore del premio letterario dell’Unione Europea 2013 con "Il mio fiume". Come un novello Odisseo, Faruk ci guida, col suo testo, attraverso le pieghe e le piaghe dei conflitti ‘du siècle bref’, il secolo della luce e dei genocidi, accompagnato da altre testimonianze tratte da autori quali Gianni Rodari, Mario Lodi, Oriana Fallaci, mediante le quali essere testimoni scevri da condizionamenti su quello che sta accadendo ancora oggi". E se la sola parola non bastasse alla comprensione, saranno proiettati filmati, immagini durante i quali il pubblico entrerà in contatto con elementi e oggetti che racchiudono in sé il significato della guerra.

"Credo che la performance (durata un’ora e 30 circa), con la regia di Andrea Marinelli che ha debuttato nell’aprile scorso al teatro Belli di Roma con l’adesione di Emergency, sia altamente educativa ed è replicabile nelle aule magne delle scuole – asserisce Mai -. Facciamo nostre le considerazioni di Faruk: "La storia non ha mai insegnato nulla di intelligente e quello che so per certo è che la storia si ripete, le nazioni mattatoio si ripetono, gli omicidi di massa, i campi di concentramento sono solo un ritornello, una macabra chanson che ogni volta si ripete".