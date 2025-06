Da Cesena a Oxford, il Prime Center al congresso di oncologia integrata

Il 21 e 22 giugno si è tenuta in Inghilterra, a Oxford, la conferenza della Society of Integrative Oncology: un appuntamento storico perché si tratta del primo convegno organizzato dalla non-profit americana nel Vecchio Continente. L’obiettivo era appunto quello di espandere anche in Europa l’attività del SIO, fondata sulla collaborazione nella ricerca clinica, nella formazione e nello sviluppo di buone pratiche terapeutiche condivise e volte al miglioramento della qualità di vita del paziente con diagnosi di cancro all’interno del suo percorso di cura. L’appuntamento è stato un successo, con oltre 150 partecipanti tra medici, ricercatori e rappresentanti istituzionali.

Il Prime Center, la facility creata nel 2021 dall’Istituto Oncologico Romagnolo a San Cristoforo di Cesena ha preso parte al SIO Europe, portando tre professionisti e collaboratori a questo primo, storico convegno: insieme al Direttore Sanitario, Lorella Turroni, erano presenti la dott.ssa Patrizia Serra, Data Manager Coordinator all’Unità di Biostatistica e Ricerca Clinica dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS e il Cancer Trainer Mattia Pirani. Insieme hanno mostrato ai partecipanti due “poster”: il primo relativo a uno studio prospettico osservazionale sull’impatto dell’oncologia integrata a beneficio dei pazienti con diagnosi di tumore; il secondo sui benefici dei percorsi di arteterapia negli adulti col cancro.