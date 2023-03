Da Cesena all’Etiopia Nel nome di Bruno Fusconi

Una vita vicino ai poveri e ai bisognosi, da Cesena all’Africa. Bruno Fusconi, per tutti il ’commerciante laico missionario’, è scomparso lo scorso ottobre, ma il suo esempio e il suo ricordo continuano a vivere nelle numerose attività dell’associazione ’Amici dell’Africa Odv’, da lui fondata. Attività missionarie che saranno condivise con la cittadinanza in un incontro pubblico che si terrà domani sera alle 18 nella sala di VolontaRomagna in via Serraglio. Un’occasione per riflettere sulla solidarietà e ricordare l’imprenditore cesenate.

Recentemente, infatti, l’associazione è tornata ad operare in Etiopia. Il segretario Giuseppe Brighi è da poco rientrato da un viaggio, il primo post-pandemia, nelle città baraccopoli di Shashemene e Neghelle, dove si è recato per seguire i progetti dell’associazione. "L’impressione che si percepisce - commenta Brighi - è quella di una nazione che sta camminando a piccoli passi, ma con un grande aumento di poveri e con un grande divario sociale, tra chi sta bene e chi invece è in grande difficoltà".

Ed è proprio per combattere le disuguaglianze e la povertà che nascono i progetti di ’Amici dell’Africa’. Nella città di Neghelle, in particolare, gli aiuti sono condivisi con l’asilo, edificato accanto alla chiesa eretta dal fondatore Bruno Fusconi, che è una delle poche realtà della città che sostiene le famiglie con figli fornendo una educazione ed un avviamento alla scuola primaria ai bimbi altrimenti lasciati per strada.

Nella città di Shashemene, invece, l’associazione collabora con i volontari del Gaom al sostentamento di una casa famiglia che accoglie 50 ragazzi di strada tra i 3 e i 18 anni, accompagnandoli nel loro percorso di crescita, sia di studio che professionale.

Grande soddisfazione anche per il ’Progetto Mariam’, nato appena un anno fa, ma che sta ridando una concreta possibilità di futuro ad una gruppo di ragazze che abitano la parte più povera della baraccopoli di Shashemene attraverso percorsi di studio e di lavoro.