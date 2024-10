Da Cesena all’Olanda. I giovani talenti dello skate

Soddisfazioni internazionali per la Skate School di Cesena, che nei giorni scorsi è stata protagonista di una gara giovanile riservata ad atlete e atleti fino ai 18 anni e che ha richiamato in Olanda campioni proventi da varie parti del pianeta. Il ‘Teenage Riot Skateboarding International Contest’ ha dunque visto anche la partecipazione di 9 tra ragazze e ragazzi tesserati per la Skate School di Cesena e che hanno raggiunto il nord Europa in compagnia del loro coach Mattia Cecchetti. "Il bilancio dell’esperienza è estremamente positivo – ha commentato il tecnico di ritorno dalla trasferta – perché tutti hanno affrontato la sfida dopo un’ottima preparazione: in particolare, dei 9 partecipanti a noi legati, cinque sono riusciti a superare la fase delle qualifiche arrivando a disputare le finali nelle rispettive categorie". Gaia Urbinati si è classificata seconda, Riccardo Gnocchi terzo, Leonardo Carnovale quarto, Johan Gregori quinto e Diego Fusconi settimo. Gaia Urbinati, Riccardo Gnocchi e Diego Fusconi hanno partecipato anche al Riot Open Contest, aperto ad atleti dai 16 ai 18 anni, sfiorando un nuovo accesso alle finali. Gli altri tesserati della scuola cesenate, che hanno comunque disputato gare di alto livello, sono Federica DeCrescenzo, Emanuele Calastri, Giorgia Meini e Gabriele Meini.

"E’ stata un’esperienza davvero indimenticabile – ha concluso Cecchetti – vissuta tra cultura, sport e amicizia che sicuramente ci ha trasmesso nuovi stimoli per continuare a migliorarci in vista della prossima stagione di gare internazionali. La Skate School Cesena è fiera dei suoi atleti e aspetta il prossimo appuntamento allo skatepark ‘101SB’ dove domani, 19 ottobre, ospiterà il team italiano ufficiale Dc Shoe per vivere insieme una giornata di skate, divertimento e inclusione".

In effetti la nuova struttura aperta a Cesena si sta dimostrando un punto di riferimento di prim’ordine per atleti provenienti da tutto il territorio e anche da svariate parti d’Italia, che sempre più stanno scegliendo la professionalità e la competenza dello staff tecnico e la qualità degli spazi disponibili per vivere al meglio la loro passione per lo skate, che sia declinata in termini di ambizioni a livello internazionale, o al semplice divertimento abbinato al piacere di condividere uno sport insieme agli amici in un luogo che offre possibilità di intrattenimento a 360 gradi.

Luca Ravaglia