Da Cesenatico e ritorno nel nome di Pantani. In lizza ciclisti di 25 squadre, 7 i world team

Nel nome del Pirata. Al Museo della Marineria di Cesenatico è stata presentata l’edizione 2025 del Memorial Marco Pantani che si disputerà sabato. È il memorial del ventunesimo anno dalla scomparsa del grande campione, con la prima edizione che si è tenuta proprio nel 2004, pochi mesi dopo la sua prematura scomparsa. La gara è organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia e sostenuta dal Panathlon Club Cesena, presieduto da Dionigio Dionigi, e dalla Sidermec di Pino Buda, con il patrocinio del Comune di Cesenatico e della provincia di Forlì-Cesena. La novità più importante è quella che gli organizzatori definiscono un "ritorno all’antico", con la partenza sul lungomare di Cesenatico di fronte a piazza Marconi dove c’è il monumento intitolato a Pantani, e l’arrivo nel medesimo punto, dopo una serie interminabili di duelli sulle colline della Valle del Rubicone.

La gara riservata ai professionisti inizierà alle 11.30, ma il villaggio di partenza sarà aperto a tifosi e appassionati di ciclismo già alle 9 del mattino. Dopo un inizio di trasferimento ad andatura controllata per le vie di Cesenatico, alle 11.45 ci sarà la partenza ufficiale nelle campagne, in via Rigossa Destra, sino a raggiungere Sogliano, per darsi battaglia in un circuito da ripetere tre volte, con strappi e salite che faranno già le prime selezioni. Dopo una discesa, a Longiano inizierà un altro circuito collinare da ripetere tre volte, in cui faranno la differenza le gambe, ma anche le strategie, visto che dopo tornanti e discese, si tornerà sul piano e in direzione mare, passando per Savignano, Gatteo e Sala, dove in via Fiorentina ci sarà il passaggio davanti a villa Pantani. A quel punto i corridori che hanno più forza e soprattutto i velocisti, inizieranno un finale in crescendo, perché una volta entrati a Cesenatico, si svilupperà un circuito cittadino di 5 chilometri da ripetere quattro volte, con i lunghi rettilinei del lungomare viale Carducci e del parallelo viale dei Mille, sino a tagliare il traguardo dopo 196 chilometri. I quattro Gran premi della montagna assegneranno il premio Credito Cooperativo Romagnolo, mentre al traguardo il primo si aggiudica il trofeo Sidermec, il secondo il trofeo Cbr Rimini ed il terzo il trofeo Panathlon Club Cesena. A contendersi la vittoria i ciclisti di 25 squadre, tra le quali figurano 7 World Team.

Alla presentazione, svoltasi davanti a mamma Tonina e papà Paolo Pantani, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, grande appassionato di ciclismo, ha ricordato un aneddoto del suo primo incontro con il campione che gli consigliava di perdere un po’ di peso, mentre Dionigio Dionigi ha raccontato alcuni dialoghi con Pantani: "Un giorno del settembre del 1999 diluviava ed entrai al bar Lido, feci per asciugare gli occhiali e mi sentii chiamare, era Marco che seduto ad un tavolino faceva colazione. Gli dissi che lo vedevo un po’ giù e lo invitai al Panathlon, lui mi disse ’verrò, sappi che io non ho fatto nulla di quanto mi accusano, su di me perdente al Giro erano puntati 13 miliardi di lire nelle scommesse clandestine, mi hanno fregato’, dispiace tantissimo aver visto l’inizio della fine di un uomo che era il ciclismo". Alessandro Spada si è emozionato nel ricordare il Pirata, Maria Laura Guardamagna della Lega Ciclismo Professionistico ha sottolineato l’importanza di sostenere gli atleti a fine carriera ed Adriano Amici ha evidenziato il ruolo organizzativo dei suoi collaboratori del GS Emilia.

Giacomo Mascellani