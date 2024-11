Da cinquant’anni a Turrito. Festa grande per don Ezio

La parrocchia di San Fortunato, a Turrito, si è affettuosamente e calorosamente ritrovata attorno al proprio parroco, don Ezio Ostolani, pastore di quella località dall’ottobre 1974. "Abbiamo vissuto un momento speciale a Turrito, riuniti per festeggiare un traguardo davvero significativo. Quello dei 50 anni di don Ezio come parroco di quella comunità. E’ stato un pomeriggio pieno di gioia, gratitudine e condivisione, che ha visto anche il momento del pranzo comunitario, organizzato dall’Associazione "Fermata Turrito"". Lo comunica l’amministrazione comunale di Sarsina, che poi prosegue: "Un ringraziamento speciale va proprio a quella encomiabile Associazione, che non solo ha reso possibile questo incontro conviviale, ma ha anche colto l’occasione per fare dono prezioso al Comune di Sarsina di un nuovo defibrillatore, che abbiamo inaugurato durante la festa e che sarà a disposizione di tutti. L’importante apparecchiatura è affidata alla Misericordia di Sarsina. Un piccolo grande gesto che ci ricorda l’importanza del prendersi cura l’uno dell’altro".

Durante la giornata di festa, il programma delle iniziative ha messo in campo anche il Memorial "Monti e Mularoni", partita di calcetto fra le "vecchie glorie" del paese. "Una giornata all’insegna della gratitudine, della comunità, e del sano spirito sportivo - aggiunge l’Amministrazione comunale plautina - che ha unito generazioni diverse nel ricordo e nella celebrazione di persone e valori importanti per tutti noi. La sera c’è stata, nel lodevole solco della solidarietà e dell’altruismo, una cena di beneficenza, per raccogliere fondi per la ristrutturazione del tendone per le feste".

gi.mo.