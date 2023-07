’Da Ciro’ svolta, ecco tre nuovi imprenditori

di Giacomo Mascellani

Uno dei locali storici di Cesenatico ha cambiato gestione. Il ristorante ’da Ciro’ in viale Trento è infatti stato rilevato da una società formata da tre imprenditori: Massimiliano Lunedei, Massimo Prete e Antonella Zanuccoli, che lo intendono rilanciare con la formula di una moderna trattoria di pesce. La proposta è centrata sulla tradizione, tant’è che i nuovi titolari puntano sul recupero di alcuni piatti del vecchio menù, impostando una linea gastronomica con ricette che hanno come base prodotti del territorio a chilometro zero, proposte a prezzi contenuti, affiancati anche a prodotti più di nicchia come carpacci e tartare, che tanto vanno di moda in questi ultimi empi.

Lunedei, il più giovane dei soci, ma con alle spalle già la direzione di un altro locale al mare, crede molto in questo progetto per attirare il pubblico dei buongustai e degli appassionati di ricette marinare: "Abbiamo uno staff e una brigata di cucina molto esperta, in grado di seguire un’idea innovativa basata però sulla tradizione. Abbiamo così ripreso l’idea del progetto dello storico ristorante ’da Ciro’, con una formula che si differenzia molto dai ristoranti classici. Disponiamo di tre ampi spazi, di cui due esterni, dove abbiamo tolto una trentina di posti a sedere, garantendo 140 coperti, ma con un comfort maggiore. Adesso tutto il locale ha la formula self service, che consente una massima libertà per i clienti, ma anche minori costi di gestione, che si riflettono su un menù con tariffe più contenute, tant’è che nel nostro nuovo menù presentiamo molti piatti sotto i 10 euro e gli ospiti possono scegliere anche di gustare un singolo piatto con un calice, nella cartolina della Vena Mazzarini che è una location unica. Fra i nostri punti forti - prosegue Lunedei - ci sono il risotto, il fritto di paranza con il pescato fresco di stagione, quello dei ’vagabondi’ con pesce senza spine, e i sardoncini con cipollotti e piadina".

In questo periodo la nuova gestione ha deciso di puntare anche sul favorevole rapporto tra qualità e prezzo: "I nostri piatti hanno un costo di 4-5 euro inferiore rispetto alla media degli altri ristoranti, inoltre non si paga il coperto e anche il pane lo offriamo noi e questo è molto apprezzato, perchè sin dai primi giorni siamo stati premiati dal pubblico".

Questo è un momento di fermento nei locali di Cesenatico e a due passi da Ciro, sempre in viale Trento, di recente ha aperto i battenti il ristorante ’Celestia’, che si propone come un raffinato locale di cucina di pesce, mentre è in vendita l’ex pub Myst che era stato lanciato nelle precedenti stagioni come cocktail bar.