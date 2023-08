Da domani ’Incontriamoci con i pescatori’

Torna la manifestazione ’Incontriamoci con i pescatori’. Da domani fino a domenica, l’appuntamento è tutte le sere in piazza Spose dei Marinai, dove si terranno le iniziative dell’associazione ’Tra il cielo e il mare’. Il tema di quest’anno è ’fare rete’, inteso come approccio non solo marino, ma anche nella vita di tutti i giorni, per affrontare le difficoltà dettate dalle regole sempre più stringenti e dalle emergenze sanitarie. La manifestazione ha anche un lato benefit,saranno raccolti fondi da destinare alle famiglie bisognose.