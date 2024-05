Da Est si torna a Cesena. Le riprese ora si spostano al teatro Bonci e al ’Manuzzi’

Ultimi giorni di riprese in Bulgaria per il film Tornando a Est. Si tratta del sequel di Est – Dittatura Last Minute, il ‘road-movie’ tratto da una storia vera, uscito nel 2020. Antonio Pisu è tornato a dirigere il trio originale composto da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini nei panni di Rice, Pago e Bibi. A loro si aggiungono Samuele Sbrighi di Santarcangelo di Romagna, Francesco Bertozzi di Cesena, Cesare Bocci e l’attore bulgaro Zachary Baharov visto nella serie tv il Trono di spade e nell’ultimo Mission Impossible con Tom Cruise. Tornando a Est è ambientato due anni dopo gli eventi del primo film, che collocava la sua storia nel 1991, quando il muro di Berlino era ormai crollato, ma le tensioni internazionali continuavano a esistere. Da lunedì tutta la troupe si trasferirà in Italia e Cesena diventerà un set a cielo aperto. Piazza del Popolo, Zona Barriera, Teatro Bonci, Piazza Bufalini le aree coinvolte per il primo giorno. Le riprese termineranno sabato 15 giugno quando protagonista diventerà lo stadio Orogel Dino Manuzzi. Tornando a Est è prodotto dalla società cesenate Stradedellest di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi in associazione con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini , con il patrocinio del Comune di Cesena, il sostegno della Emilia Romagna Film Commission e con il contributo Ministeriale dei selettivi, un riconoscimento molto prestigioso che viene assegnato alle opere con particolare valenza culturale.