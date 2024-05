Da Imola alla Sardegna. Leoni di Cea in tre circuiti

Il weekend da oggi al 2 giugno promette di essere "ruggente", per i Leoni di Cea Squadra Corse, impegnati in tre grandi eventi: l’Aci Racing Weekend all’autodromo di Imola, il Motomondiale Gp d’Italia al circuito del Mugello e il Rally Italia Sardegna ad Alghero. Anche i giovani Leoni di Cea Squadra Corse, forgiati da un’intensa preparazione a Savignano sul Rubicone, sono pronti ad affrontare una delle sfide più ardue della stagione: tre competizioni di grande impegno per la sicurezza negli stessi tre giorni. L’Aci Racing Weekend, primo appuntamento dell’anno all’Autodromo di Imola con i campionati italiani a quattro ruote. A partire da oggi, tra i cordoli del circuito si alterneranno i bolidi del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Formula 4 Italian Championship, Porsche Carrera Cup Italia e Mini Challenge. Al Motomondiale Gran Premio d’Italia al circuito del Mugello saranno cinque le classi con MotoGP - Moto2 - Moto3 – MotoE e Red Bull Rookies Cup e doppio appuntamento con le qualifiche e la Sprint Race al sabato e tutte le gare alla domenica. Il Rally Italia Sardegna sesta tappa del 21° campionato mondiale Fia World Rally Championship avrà un percorso rinnovato e più serrato, che prevede un totale di 16 prove speciali e 266 km cronometrati da percorrere in sole 48 ore. E a partire da quest’anno, la Fia ha introdotto il corso eLearning M3 come requisito essenziale per garantire una governance e sicurezza ottimali nel motorsport. Questo corso, che non tollera errori, è stato brillantemente superato dai Leoni, testimoniando l’eccellenza della loro formazione continua anche presso il campo prove Cea a Savignano un Rubicone.

Ermanno Pasolini