Da ingegnera a cuoca: "Lo rifarei mille volte"

Un’estate fa – era l’inizio di giugno 2022 – la sua storia era finita sul Carlino come esempio perfetto di quel fenomeno globale, denominato ‘grandi dimissioni’, che ha visto innumerevoli professionisti lasciare il posto di lavoro fisso, per dare più spazio a sé stessi e alle proprie passioni. A distanza di un anno e mezzo, Azzurra Gasperini – in arte Azzuchef - ex ingegnera del colosso riminese Focchi, reinventatasi imprenditrice nell’ambito dei corsi di cucina, non si è affatto pentita della scelta fatta, anzi: "la rifarei mille volte", dice convinta.

Gasperini, eppure in tanti metterebbero la firma per timbrare il cartellino tutte le mattine… "Sono d’accordo: per scegliere la vita da imprenditori occorre una buona dose di coraggio. In Italia, poi, è ancora più complicato, viste tutte le difficoltà burocratiche legate ad apertura e gestione della partita Iva. Non mi stupisco quando vengo a sapere che qualcuno getta la spugna".

Qualcuno, ma soprattutto qualcuna: in Italia, così come nella nostra provincia, le imprese femminili sono risultate in netto calo nel primo semestre del 2023. Come se lo spiega? "Le ragioni possono essere tante, ma sono convinta che alla base ci sia un semplice presupposto: imprenditori, o imprenditrici, si nasce".

Che intende dire? "Se scegli di fare l’imprenditore devi sapere che, ad attenderti, c’è una vita di perseveranza, rinunce e sacrifici: a trascinarti dev’essere la passione, prima ancora degli obiettivi di gratificazione economica. Non tutti sono disposti a scommettere su un sogno e a sacrificare, per questo, il tempo per sé o per la propria famiglia: il problema è che spesso lo si capisce troppo tardi".

Nel caso delle imprese femminili, non può essere anche una difficoltà nel conciliare lavoro e vita privata (che, in Italia, si traduce soprattutto in doveri di cura familiare)? "Certamente. Ho 34 anni e, al momento, crearmi una famiglia non rientra fra le mie priorità: posso ‘permettermi’, dunque, di lavorare fino a tarda sera o nei weekend. Detto ciò, non giudico chi compie una scelta differente: l’ideale sarebbe avere al proprio fianco un partner disposto a supportarci anche nel percorso lavorativo ma, si sa, in Italia c’è ancora parecchia strada da fare per raggiungere questa consapevolezza".

A proposito di lavoro nei weekend, nei giorni scorsi ha lanciato il progetto ‘Cala Azzurra Cooking Lab’: una serie di laboratori culinari vista mare, tutti i venerdì sera, sotto la serra dello stabilimento ‘Cala zingaro’ di Milano Marittima. I primi appuntamenti sono già ‘sold out’. "Li ho ideati assieme ad Andrea Ravaglia, gestore del Cala Zingaro, per valorizzare lo spettacolo del ‘mare d’inverno’ e attrarre visitatori e turisti nei mesi autunnali e invernali. Il mio profilo Instagram conta ormai 300mila follower e ricevo richieste di partecipazione ai corsi da ogni parte d’Italia: il progetto è anche un modo per rilanciare il territorio dopo il disastro, ancora drammaticamente visibile, dell’alluvione".