Da Kurk e AgeCredit 30mila euro per ripristinare scuola e galleria

Concorreranno al ripristino di due luoghi cittadini danneggiati dall’alluvione, i 30 mila euro donati al Comune di Cesena da Kruk, società polacca operante nel settore della gestione del debito e AgeCredit, società del Gruppo Kruk con sede a Pievesestina. La somma verrà confluita nel fondo donazioni istituito dall’amministrazione comunale il 17 maggio scorso, all’indomani dell’esondazione del fiume Savio e dei corsi d’acqua minori. Manuel Zanella, Amministratore delegato di AgeCredit e cesenate d’origine, ha consegnato al sindaco Enzo Lattuca un assegno di 30 mila euro.

"Kruk e AgeCredit – commenta il sindaco – per questa donazione e per il sostegno dato al nostro territorio. Grazie a questa donazione daremo avvio ai lavori di ripristino di due luoghi danneggiati, la galleria d’arte comunale Ex Pescheria che, dopo gli eccezionali eventi piovosi presenta vistose macchie di umidità provenienti, con molta probabilità, dalla corte a cielo aperto posta in copertura; e la scuola di ‘San Carlo’, in cui interverremo sostituendo la pavimentazione della palestra e ripristinando la copertura del tetto. Gli interventi ammontano a una spesa pari a 100 mila euro. Per la scuola di San Carlo si rende necessario il rifacimento del pavimento vinilico della palestra e il relativo battiscopa, con opere di tinteggiatura interna per il ripristino delle attività, e il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura piana previo smontaggio e rimontaggio dell’impianto fotovoltaico esistente, modifica della quota dei davanzali degli infissi esterni in affaccio alla copertura.

"Kruk e Agecredit desiderano essere vicini alle comunità locali nei momenti positivi e in quelli difficili", ha detto Tomasz Kurr, ceo di Kruk Italia. Con le donazioni sono stati raccolti in tutto dal Comune 1.614.710,18.