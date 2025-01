Da La Gumina a Saric. Le piste calde

Oggi dovrebbe arrivare l’annuncio della partenza in prestito del difensore Matteo Piacentini destinato alla Triestina di Attilio Tesser, seconda uscita dopo quella di Hraiech Saber, finito, a titolo definitivo, al Trapani. Il terzo addio dovrebbe essere quello con Sidney van Hooijdonk. Con il padre Pierre, che cura gli interessi del centravanti ex Bologna e Norwich si sta cercando l’accordo per la rescisione, con probabile buonuscita, dell’accordo firmato in estate fino al 2026. Un’operazione indispensabile per dare il via al mercato in entrata, soprattutto quello per la punta da affiancare a Cristian Shpendi. Ultimo nome accostato al Cavalluccio è quello di Antonino La Gumina, classe ’96, nove presenze e nessun gol in questa stagione con la Sampdoria, in precedenza ha vestito le maglie anche di Palermo, Empoli, Como e Benevento. Quello di La Gumina è solo l’ultimo dei giocatori accostati al Cavalluccio dopo Bonfanti del Pisa, Biasci del Catanzaro, Brunori del Palermo e Artistico della Juve Stabia, tutte piste che non hanno trovato conferma da parte della società bianconera. Oltre ad un attaccante serve anche un centrocampista con caratteristiche più di rottura rispetto a Bastoni e Calò, si fa il nome di Dario Saric, centrale di centrocampo classe ’97 che a Palermo sta trovando poco spazio. La squadra, che ieri ha usufruito di un giorno di riposo, oggi riprenderà gli allenamenti a Villa Silvia in vista della sfida di domenica, al Manuzzi, alle 17.15, contro il Cittadella.