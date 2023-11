Da lunedì chiuso il ponte di viale Roma

In centro proseguono i lavori su ponti e strade. Dalla prossima settimana il sindaco Matteo Gozzoli ha comunicato che il ponte di viale Roma sulla Vena Mazzarini sarà chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Ciò si è reso necessario in seguito ai sopralluoghi effettuati dalla ditta esecutrice dei lavori con i tecnici che si stanno occupando degli interventi di consolidamento del ponte, che hanno rilevato uno stato di deterioramento delle strutture, emerso dopo le operazioni di prosciugamento dell’acqua.