Da lunedì scatta il censimento per 2.100 famiglie

Lunedì prenderà il via una nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 2.531 Comuni e circa 1 milione 46mila famiglie. Anche il Comune di Cesena sarà interessato da questa attività. All’interno dell’Unione Valle del Savio quest’anno è chiamato a svolgerlo anche il comune di Mercato Saraceno. A Cesena saranno coinvolte circa 2.100 famiglie che verranno estratte da Istat dalla lista anagrafica comunale e comunicate al Comune prima dell’inizio della rilevazione. Dal 2 ottobre all’11 dicembre sarà possibile compilare il modulo autonomamente online; dal 2 ottobre al 22 dicembre contattando il Centro comunale di Raccolta, che affiancherà il cittadino; dal 7 novembre, fino al 22 dicembre, su contatto del Centro comunale di raccolta e dei rilevatori, telefonicamente o di persona direttamente all’indirizzo di residenza. A questo proposito, a partire da lunedì 2 ottobre presso il Comune di Cesena sarà allestito il Centro comunale di raccolta, con accesso per i cittadini dall’ingresso di piazzetta Cesenati del 1377 1 (lato Rocca Malatestiana). Per tutte le informazioni è possibile contattare lo 0547-356763 oppure lo 0547-356761. In relazione all’intervista, il CCR sarà a disposizione dei cittadini coinvolti nelle indagini campionarie nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 12:30, giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30, il sabato dalle 9:00 alle 12:00.