Da Mercato Saraceno al Don, il diario di guerra di ’Mori’

Stasera alle 20,30 presso il ristorante Allegria di Ciola (Mercato Saraceno) verrà presentato il libro "Diario di vita e di guerra sul Don di Giacomo Ravaioli detto (Mori)" scritto dallo storico e giornalista Edoardo Turci. Oltre alle memorie di guerra sul Don e sulla ritirata di Russia, il libro tratta anche della storia, aneddoti, personaggi, vicende, a partire da un secolo fa, di Musella (località confinate con Ciola) e Taibo con tante immagini d’epoca inedite.

Saranno presenti, oltre all’autore, anche la sindaca Monica Rossi, il presidente della Bcc di Sarsina Mauro Fabbretti, l’associazione culturale "Fogli Volanti" ed altri. Il diario di Giacomo Ravaioli, noto come "Mori" di Taibo, (custode fra l’altro dell’importante patrimonio fotografico dello zio don Pietro, già parroco di Linaro, Musella e Taibo) rappresenta un atto di memoria e una testimonianza di una sofferenza che non ha mai smesso di martellare la sua esistenza.

Narra prevalentemente degli orrori della guerra di Russia, evocando immagini di giovani vite spezzate troppo presto, abbandonate su un terreno straniero, senza il conforto di una sepoltura. Non solo, in esso trova spazio anche quel complesso di ricordi e riflessioni, che vanno dalla sua infanzia alle sue prime esperienze sentimentali fino a quelle personali più mature, con un’attenzione particolare alla vita familiare, sociale e affettiva.

Un’opera che non solo testimonia gli orrori della guerra ma esplora anche la psicologia di un uomo che si confronta con il proprio passato e con il peso insostenibile dei ricordi cercando, attraverso la scrittura, di dare un ordine a una vita contrassegnata da impronte indelebili che per molto tempo hanno continuato a perseguitarlo.